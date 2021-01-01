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У Луцьку поцупили електросамокат

У Луцьку поцупили електросамокат
В обласному центрі Волині посеред дня вкрали електросамокат.

Чоловік 5 серпня приблизно о 12 годині вийшов з кафе «Гуд морнінг», що на проспекті Молоді обласного центру Волині, взяв напрокат електросамокат «Xiaomi Mi Electric Scooter» моделі «1S», у дійсності не маючи наміру його повертати. Вартість транспортного засобу 9166 грн 33 коп, - пише "Волинь-нова".

Злодія затримала поліція. Під час суду він визнав провину. Розкаявся допитаний безпосередньо в судовому засіданні. Потерпілий повідомив, що збитки йому відшкодовані, тому не наполягав на призначенні суворого покарання.

Суд вирішив призначити злодію покарання у виді громадських робіт на строк 210 годин.

На думку суду, таке покарання є необхідним і буде достатнім для виправлення й попередження вчинення як обвинуваченим, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.

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Теги: Луцьк, суд
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