У Луцьку поцупили електросамокат
Сьогодні, 01:26
В обласному центрі Волині посеред дня вкрали електросамокат.
Чоловік 5 серпня приблизно о 12 годині вийшов з кафе «Гуд морнінг», що на проспекті Молоді обласного центру Волині, взяв напрокат електросамокат «Xiaomi Mi Electric Scooter» моделі «1S», у дійсності не маючи наміру його повертати. Вартість транспортного засобу 9166 грн 33 коп, - пише "Волинь-нова".
Злодія затримала поліція. Під час суду він визнав провину. Розкаявся допитаний безпосередньо в судовому засіданні. Потерпілий повідомив, що збитки йому відшкодовані, тому не наполягав на призначенні суворого покарання.
Суд вирішив призначити злодію покарання у виді громадських робіт на строк 210 годин.
На думку суду, таке покарання є необхідним і буде достатнім для виправлення й попередження вчинення як обвинуваченим, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.
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Чоловік 5 серпня приблизно о 12 годині вийшов з кафе «Гуд морнінг», що на проспекті Молоді обласного центру Волині, взяв напрокат електросамокат «Xiaomi Mi Electric Scooter» моделі «1S», у дійсності не маючи наміру його повертати. Вартість транспортного засобу 9166 грн 33 коп, - пише "Волинь-нова".
Злодія затримала поліція. Під час суду він визнав провину. Розкаявся допитаний безпосередньо в судовому засіданні. Потерпілий повідомив, що збитки йому відшкодовані, тому не наполягав на призначенні суворого покарання.
Суд вирішив призначити злодію покарання у виді громадських робіт на строк 210 годин.
На думку суду, таке покарання є необхідним і буде достатнім для виправлення й попередження вчинення як обвинуваченим, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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