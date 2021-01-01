Волинянин став першою дитиною в Україні, якій зробили трансплантацію серця
Сьогодні, 07:31
У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги зробили першу в Україні трансплантацію серця для дитини.
Пацієнт - уродженець Волині, - про це написав у фейсбуці очільник медзакладу волинянин Олег Самчук.
За один день у медзакладі відбулися дві унікальні операції - перша в Україні трансплантація легень і перша трансплантація серця дитині.
Лікар розповів, що у закладі довго готувалися, щоб втілити це в життя.
Донор - 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Згоду на транспантацію дала його дружина. Легені отримав 56-річний львів’янин, який понад десять років мав хронічну хворобу легень, останні чотири майже не виходив з квартири, був киснезалежним. Без нових легень він прожив би не більше кількох місяців.
Трансплантацію виконали кардіохірурги Ігор Гуменний, Роман Домашич та торакальний хірург Юрій Король з допомогою польських колег Пьотра Пасека, Мацєк Урліка та Томаша Стонцеля.
Серце пересадили 13-річному хлопцеві з Волині з села Зарудці. Він хворів від липня. Останній місяць дитина була в реанімації Волинського ОДТМО, останні два тижні лікувався у Львові. Стан хлопця був критичним і рахунок ішов на дні.
Орган маленькому волинянину пересаджував Борис Тодуров, Гаврил Ковтун та лікуючим лікар дитини Віталій Петров.
Олег Самчук подікував Українському центру трансплант-координації та Дмитру Ковалю за допомогу із підбором пацієнтів та в організації процесу, а також усім тим, завдяки кому трансплантація впринципі стала в Україні реальністю - Оксані Дмитрієвій, Василю Стрілці, Вікторц Ляшкц, Максимц Степановц, Iгорю Іващенку, Ірині Заславец та інші.
"Світла пам’ять донору. Співчуття і вдячність рідним.
Трансплантація легень і трансплантація серця дітям відтепер можлива і в нашій країні. Це ще один величезний крок на шляху до трансплантаційної незалежності. Наші громадяни тепер не мусять їхати на таке лікування за кордон, це уже доступно в Україні.
Тепер потрібно зробити так, щоб цих операцій були сотні в рік і кожен українець, який потребує донорського органу, його отримав.
І над цим ми будемо працювати", - написав медик з Волині.
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Пацієнт - уродженець Волині, - про це написав у фейсбуці очільник медзакладу волинянин Олег Самчук.
За один день у медзакладі відбулися дві унікальні операції - перша в Україні трансплантація легень і перша трансплантація серця дитині.
Лікар розповів, що у закладі довго готувалися, щоб втілити це в життя.
Донор - 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Згоду на транспантацію дала його дружина. Легені отримав 56-річний львів’янин, який понад десять років мав хронічну хворобу легень, останні чотири майже не виходив з квартири, був киснезалежним. Без нових легень він прожив би не більше кількох місяців.
Трансплантацію виконали кардіохірурги Ігор Гуменний, Роман Домашич та торакальний хірург Юрій Король з допомогою польських колег Пьотра Пасека, Мацєк Урліка та Томаша Стонцеля.
Серце пересадили 13-річному хлопцеві з Волині з села Зарудці. Він хворів від липня. Останній місяць дитина була в реанімації Волинського ОДТМО, останні два тижні лікувався у Львові. Стан хлопця був критичним і рахунок ішов на дні.
Орган маленькому волинянину пересаджував Борис Тодуров, Гаврил Ковтун та лікуючим лікар дитини Віталій Петров.
Олег Самчук подікував Українському центру трансплант-координації та Дмитру Ковалю за допомогу із підбором пацієнтів та в організації процесу, а також усім тим, завдяки кому трансплантація впринципі стала в Україні реальністю - Оксані Дмитрієвій, Василю Стрілці, Вікторц Ляшкц, Максимц Степановц, Iгорю Іващенку, Ірині Заславец та інші.
"Світла пам’ять донору. Співчуття і вдячність рідним.
Трансплантація легень і трансплантація серця дітям відтепер можлива і в нашій країні. Це ще один величезний крок на шляху до трансплантаційної незалежності. Наші громадяни тепер не мусять їхати на таке лікування за кордон, це уже доступно в Україні.
Тепер потрібно зробити так, щоб цих операцій були сотні в рік і кожен українець, який потребує донорського органу, його отримав.
І над цим ми будемо працювати", - написав медик з Волині.
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