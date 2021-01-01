вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин став першою дитиною в Україні, якій зробили трансплантацію серця

Волинянин став першою дитиною в Україні, якій зробили трансплантацію серця
У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги зробили першу в Україні трансплантацію серця для дитини.

Пацієнт - уродженець Волині, - про це написав у фейсбуці очільник медзакладу волинянин Олег Самчук.

За один день у медзакладі відбулися дві унікальні операції - перша в Україні трансплантація легень і перша трансплантація серця дитині.

Лікар розповів, що у закладі довго готувалися, щоб втілити це в життя.

Донор - 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Згоду на транспантацію дала його дружина. Легені отримав 56-річний львів’янин, який понад десять років мав хронічну хворобу легень, останні чотири майже не виходив з квартири, був киснезалежним. Без нових легень він прожив би не більше кількох місяців.

Трансплантацію виконали кардіохірурги Ігор Гуменний, Роман Домашич та торакальний хірург Юрій Король з допомогою польських колег Пьотра Пасека, Мацєк Урліка та Томаша Стонцеля.

Серце пересадили 13-річному хлопцеві з Волині з села Зарудці. Він хворів від липня. Останній місяць дитина була в реанімації Волинського ОДТМО, останні два тижні лікувався у Львові. Стан хлопця був критичним і рахунок ішов на дні.

Орган маленькому волинянину пересаджував Борис Тодуров, Гаврил Ковтун та лікуючим лікар дитини Віталій Петров.

Олег Самчук подікував Українському центру трансплант-координації та Дмитру Ковалю за допомогу із підбором пацієнтів та в організації процесу, а також усім тим, завдяки кому трансплантація впринципі стала в Україні реальністю - Оксані Дмитрієвій, Василю Стрілці, Вікторц Ляшкц, Максимц Степановц, Iгорю Іващенку, Ірині Заславец та інші.

"Світла пам’ять донору. Співчуття і вдячність рідним.
Трансплантація легень і трансплантація серця дітям відтепер можлива і в нашій країні. Це ще один величезний крок на шляху до трансплантаційної незалежності. Наші громадяни тепер не мусять їхати на таке лікування за кордон, це уже доступно в Україні.
Тепер потрібно зробити так, щоб цих операцій були сотні в рік і кожен українець, який потребує донорського органу, його отримав.
І над цим ми будемо працювати", - написав медик з Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пенсіонер з Луцька «виграв» у лотерею 400 тисяч гривень: деталі оборудки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Луцькі лицарі тріумфували на фестивалі в Галичі
Сьогодні, 08:10
Волинянин став першою дитиною в Україні, якій зробили трансплантацію серця
Сьогодні, 07:31
«Рідна команда»: екскапітан «Волині» зізнався, що хоче повернутися до Луцька
Сьогодні, 06:29
Перед 1 вересня на Волині був дефіцит вчителів. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
Схожі новини
Вдалося запобігти ушкодженню мозку: у лікарні на Волині зробили дві унікальні операції Вдалося запобігти ушкодженню мозку: у лікарні на Волині зробили дві унікальні операції
19 серпень, 16:57
Волинський лікар розповів, як підготуватися до колоноскопії. ВІДЕО Волинський лікар розповів, як підготуватися до колоноскопії. ВІДЕО
19 серпень, 09:55
Волинський центр боротьби зі СНІДом переїжджає. ВІДЕО Волинський центр боротьби зі СНІДом переїжджає. ВІДЕО
23 липень, 22:14
У волинській обласній лікарні хочуть запровадити пластичну хірургію У волинській обласній лікарні хочуть запровадити пластичну хірургію
15 червень, 19:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пенсіонер з Луцька «виграв» у лотерею 400 тисяч гривень: деталі оборудки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Луцькі лицарі тріумфували на фестивалі в Галичі
Сьогодні, 08:10
 0
Волинянин став першою дитиною в Україні, якій зробили трансплантацію серця
Сьогодні, 07:31
 0
«Рідна команда»: екскапітан «Волині» зізнався, що хоче повернутися до Луцька
Сьогодні, 06:29
 0
Перед 1 вересня на Волині був дефіцит вчителів. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
 0
Медіа
відео
1/8