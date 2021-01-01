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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
За добу 21 вересня 2021 року в Україні зафіксували 6 754 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 625, медпрацівників – 125).

Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 2 175 осіб;
◾ летальних випадків – 105;
◾ одужало – 2 095 осіб.

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 36 642 осіб,
◾ методом ІФА – 11 347 осіб,
◾ експрес-тестами – 34 254 особи.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 362 559 осіб;
◾ одужало – 2 235 668 осіб;
◾ летальних випадків – 55 161;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

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Теги: статистика, коронавірус
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