Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:07
За добу 21 вересня 2021 року в Україні зафіксували 6 754 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 625, медпрацівників – 125).
Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 2 175 осіб;
◾ летальних випадків – 105;
◾ одужало – 2 095 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 36 642 осіб,
◾ методом ІФА – 11 347 осіб,
◾ експрес-тестами – 34 254 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 362 559 осіб;
◾ одужало – 2 235 668 осіб;
◾ летальних випадків – 55 161;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.
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Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 2 175 осіб;
◾ летальних випадків – 105;
◾ одужало – 2 095 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 36 642 осіб,
◾ методом ІФА – 11 347 осіб,
◾ експрес-тестами – 34 254 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 362 559 осіб;
◾ одужало – 2 235 668 осіб;
◾ летальних випадків – 55 161;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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