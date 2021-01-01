Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу





Про це повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 2 175 осіб;

◾ летальних випадків – 105;

◾ одужало – 2 095 осіб.



За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 36 642 осіб,

◾ методом ІФА – 11 347 осіб,

◾ експрес-тестами – 34 254 особи.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 362 559 осіб;

◾ одужало – 2 235 668 осіб;

◾ летальних випадків – 55 161;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 21 вересня 2021 року в Україні зафіксували 6 754 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 625, медпрацівників – 125).Про це повідомляє МОЗ.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 2 175 осіб;◾ летальних випадків – 105;◾ одужало – 2 095 осіб.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 36 642 осіб,◾ методом ІФА – 11 347 осіб,◾ експрес-тестами – 34 254 особи.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 362 559 осіб;◾ одужало – 2 235 668 осіб;◾ летальних випадків – 55 161;◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

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