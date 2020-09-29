У Луцьку зіткнулися дві автівки: один з водіїв кинувся навтьоки

22 вересня вночі патрульним надійшов виклик про ДТП без травмованих за участю двох транспортних засобів Chrysler 200 та Opel Іnsignia, яка трапилася на вулиці Потебні, що у Луцьку.Про це повідомляє патрульна поліція у фейсбуці.Водій автомобіля Chrysler 200 не надав перевагу у русі транспортному засобові Opel Іnsignia внаслідок чого відбулося зіткнення. Водій автомобіля Chrysler 200 повідомив, що одразу після зіткнення керманич Opel Іnsignia покинув місце автопригоди та побіг в невідомому напрямку.Уже за декілька хвилин вартові порядку відшукали втікача. Як виявилося, 18-річний правопорушник не мав права керування транспортним засобом та перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Також встановили, що він вдруге протягом року сів за кермо в стані сп’яніння, а його транспортний засіб не зареєстрований у встановленому законом порядку.Щодо водіїв патрульні склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинення правопорушень.