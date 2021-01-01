Курс валют у Луцьку на 22 вересня





Євро при купівлі становить – 31.094, продажу – 31.487.



Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.373.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.493, продаж – 6.975.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на 22 вересня такий: купівля – 26.597, а продаж – 26.824.Євро при купівлі становить – 31.094, продажу – 31.487.Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.373.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.493, продаж – 6.975.

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