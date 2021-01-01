Де на Волині зафіксували нові випадки інфікування коронавірусом





Про це



Також за добу:



- Одужали (осіб) – 16,

- Летальних випадків (осіб) – 4: м.Луцьк – 2, Камінь-Каширський район – 1, Володимир-Волинський ра-н – 1).



Здійснили тестувань за добу:



- методом ПЛР (осіб) – 1 168,

- методом ІФА (осіб) – 378,

- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 471.



Нові випадки недуги виявили у:



Луцький район – 65 хворих:



Луцька ТГ – 40 хворий

Доросинівська ТГ – 1 хворий

Ківерцівська ТГ – 12 хворих

Підгайцівська ТГ – 1 хворий

Рожищенська ТГ – 8 хворих

Торчинська ТГ – 1 хворий

Цуманська ТГ – 2 хворих



Володимир-Волинський район – 36 хворих:



Володимир-Волинська ТГ – 18 хворих

Затурцівська ТГ – 1 хворий

Зимнівська ТГ – 2 хворих

Іваничівська ТГ – 3 хворих

Литовезька ТГ – 4 хворих

Локачинська ТГ – 1 хворий

Нововолинська ТГ – 5 хворих

Оваднівська ТГ – 1 хворий

Павлівська ТГ – 1 хворий



Камінь-Каширський район – 19 хворих:



Камінь-Каширська ТГ – 16 хворих

Любешівська ТГ – 3 хворих



Ковельський район – 17 хворих:



Велицька ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 8 хворих

Люблинецька ТГ – 1 хворий

Любомльська ТГ – 1 хворий

Поворська ТГ – 1 хворий

Турійська ТГ – 1 хворий

Шацька ТГ – 4 хворих



За весь час пандемії в області:



- захворіли (осіб) – 64 429 (з них дітей – 3 480 та медичних працівників – 3 688),

- одужали (осіб) – 61 508 (з них дітей – 3 260 та медичних працівників – 3 616),

- летальних випадків (осіб) – 1 225 (з них медичних працівників –29).



Здійснили тестувань всього:



- методом ПЛР (осіб) – 284 451,

- методом ІФА (осіб) – 187 054.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 137 нових випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Також за добу:- Одужали (осіб) – 16,- Летальних випадків (осіб) – 4: м.Луцьк – 2, Камінь-Каширський район – 1, Володимир-Волинський ра-н – 1).Здійснили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 1 168,- методом ІФА (осіб) – 378,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 471.Нові випадки недуги виявили у:Луцька ТГ – 40 хворийДоросинівська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ – 12 хворихПідгайцівська ТГ – 1 хворийРожищенська ТГ – 8 хворихТорчинська ТГ – 1 хворийЦуманська ТГ – 2 хворихВолодимир-Волинська ТГ – 18 хворихЗатурцівська ТГ – 1 хворийЗимнівська ТГ – 2 хворихІваничівська ТГ – 3 хворихЛитовезька ТГ – 4 хворихЛокачинська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 5 хворихОваднівська ТГ – 1 хворийПавлівська ТГ – 1 хворийКамінь-Каширська ТГ – 16 хворихЛюбешівська ТГ – 3 хворихВелицька ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 8 хворихЛюблинецька ТГ – 1 хворийЛюбомльська ТГ – 1 хворийПоворська ТГ – 1 хворийТурійська ТГ – 1 хворийШацька ТГ – 4 хворихЗа весь час пандемії в області:- захворіли (осіб) – 64 429 (з них дітей – 3 480 та медичних працівників – 3 688),- одужали (осіб) – 61 508 (з них дітей – 3 260 та медичних працівників – 3 616),- летальних випадків (осіб) – 1 225 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 284 451,- методом ІФА (осіб) – 187 054.

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