Де на Волині зафіксували нові випадки інфікування коронавірусом
Сьогодні, 09:50
За минулу добу на Волині зареєстрували 137 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 16,
- Летальних випадків (осіб) – 4: м.Луцьк – 2, Камінь-Каширський район – 1, Володимир-Волинський ра-н – 1).
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 1 168,
- методом ІФА (осіб) – 378,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 471.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 65 хворих:
Луцька ТГ – 40 хворий
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 12 хворих
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Рожищенська ТГ – 8 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 36 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 18 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Іваничівська ТГ – 3 хворих
Литовезька ТГ – 4 хворих
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Павлівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 19 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 16 хворих
Любешівська ТГ – 3 хворих
Ковельський район – 17 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 8 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 1 хворий
Поворська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 4 хворих
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 64 429 (з них дітей – 3 480 та медичних працівників – 3 688),
- одужали (осіб) – 61 508 (з них дітей – 3 260 та медичних працівників – 3 616),
- летальних випадків (осіб) – 1 225 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 284 451,
- методом ІФА (осіб) – 187 054.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 16,
- Летальних випадків (осіб) – 4: м.Луцьк – 2, Камінь-Каширський район – 1, Володимир-Волинський ра-н – 1).
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 1 168,
- методом ІФА (осіб) – 378,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 471.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 65 хворих:
Луцька ТГ – 40 хворий
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 12 хворих
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Рожищенська ТГ – 8 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 36 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 18 хворих
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Зимнівська ТГ – 2 хворих
Іваничівська ТГ – 3 хворих
Литовезька ТГ – 4 хворих
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Павлівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 19 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 16 хворих
Любешівська ТГ – 3 хворих
Ковельський район – 17 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 8 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 1 хворий
Поворська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 4 хворих
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 64 429 (з них дітей – 3 480 та медичних працівників – 3 688),
- одужали (осіб) – 61 508 (з них дітей – 3 260 та медичних працівників – 3 616),
- летальних випадків (осіб) – 1 225 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 284 451,
- методом ІФА (осіб) – 187 054.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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