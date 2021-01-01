Заморожена «кондитерка» у Луцьку – якісне майбутнє фуд-інструстрії*

У той час, як у європейських країнах та США заморожені страви у щоденному раціоні вже стали звичним явищем, у деяких країнах пострадянського простору до заморожених напівфабрикатів чи готової їжі – двояке ставлення.Воно і не дивно: по-перше, як же так – «бабуся готувала-ліпила-пекла сама, мама усе робила сама, а ти готове купиш?». По-друге, протягом тривалого часу їжа на зразок заморожених пельменів і справді здебільшого була нездоровою, тож тепер виробникам доводиться боротися з певним сформованим враженням.Останнім часом у Луцьку бізнес заморожених напівфабрикатів став стрімко розвиватися й виробники, конкуруючи, намагаються запропонувати покупцеві якнайбільш якісний продукт.Натомість щодо заморожених кондитерських виробів, то поки у Луцьку чи не єдиним виробником, який їх пропонує, є бренд «Мульти повар – сам собі шеф». Його запустив співвласник добре відомої у місті мережі «Галя Балувана»«Кондитерка» цього бренду вражає різноманітністю – тут і торти, і макарунси, і еклери, і інші найрізноманітніші тістечка. Більше того, продукція вже набирає неабиякої популярності серед лучан, тож ми вирішили з’ясувати, як її готують, чи безпечні загалом заморожені кондитерські вироби і чи поступаються вони за якістю незамороженим.Для цього ми поспілкувалися з власником бренду «Мульти повар – сам собі шеф» Володимиром Матвійчуком, а також з генеральним директором компанії «Мастер Мартіні Україна»Обидва співрозмовники виявилися одностайними у тому, що заморожена кондитерська продукція не лише безпечна й нешкідлива, а у багатьох випадках ще й безпечніша, ніж незаморожена. Утім, це так, якщо дотримані два моменти:- використані лише ті інгредієнти, які пройшли і технологічний і харчовий контроль;- використана технологія шокової заморозки.Заморожена їжа – майбутнє, переконанийген директор компанії «Мастер Мартіні Україна», яка є постачальником чималої кількості продукції для луцького бренду «Мульти повар – сам собі шеф». Він запевняє: якщо є якісні інгредієнти й виробник не зекономив на обладнанні для шокової заморозки – можна і не вагатися, чи купувати його продукцію.«Те, що зараз у Луцьку створює «Мульти повар – сам шеф» – це поки новий формат для всієї України. Хоча прийде час, коли для нас це буде таким же звичним явищем, як для Європи. Для радянського менталітету було незрозумілим, як можна зберігати кремовий торт у морозилці. Але справа в тому, що тоді ще не було технологій, які могли б це дозволити. Якісна-шокова заморозка не так давно і дійшла до України. Довіри до заморожених продуктів нерідко бракує саме через недостатню кількість інформації у споживача», – зауважує керівник «Мастер Мартіні Україна».Компанія, яку він очолює, має 100% італійського статутного капіталу й вся продукція – італійського виробництва. Якість усієї продукції підтверджена наявністю міжнародних сертифікатів.«Мастер Мартіні Україна» постачає для бренду «Мульти повар – сам собі шеф» шоколад, кондитерські суміші та креми тощо, а ще – спеціальне покриття для кондитерських виробів, яке використовують для правильного заморожування. У складі цього покриття є желатин, який стримує вологу у продукті. Тому при заморозці і розморозці волога стабільна, а десерт зберігає форму.Володимир Матвійчук додає, що засновники та усі, хто виготовляє продукцію «кондитерку» під брендом «Мульти повар – сам собі шеф» можуть з впевненістю сказати, що продукція безпечна, бо знають усі етапи її створення. Саме тому і родина Матвійчуків, і кожен з працівників залюбки смакує продукцією вдома та пригощає близьких за святковим столом.«Тваринні жири, які використовують в «кондитерці», якщо не йдеться про будь-яку термічну обробку, можуть бути нешкідливими максимум 48 годин. І то за умов правильного зберігання. Натомість шокова заморозка унеможливлює розвиток мікрофлори, але водночас і дозволяє надовго зберегти всі смакові властивості. Якщо додати до цього дотримання міжнародних стандартів харчової безпеки, то все це в сукупності й дозволяє створити якісний заморожений продукт, який не поступається, а то і якісніший за заморожений», – каже Володимир Матвійчук.Руслан Дігаленко та Володимир Матвійчук зауважують, що правильна заморожена «кондитерка» насправді у сучасному світі має ряд переваг над незамороженою, яку ми купуємо із полиці супермаркету.Зокрема, співрозмовники виокремлюють те, що знижується ризик харчових отруєнь, а також значно збільшується термін зберігання таких кондитерських виробів у домашніх умовах. Останнє, до слова, може також зменшити кількість харчових відходів через закінчення терміну придатності. Адже якщо покласти до холодильника свіжий торт, то через два дні його усе одно доведеться викинути. Натомість якщо покласти у морозилку торт, виготовлений і зморожений за спеціальною технологією, то він може зберігатися там декілька місяців.Суттєва перевага заморожених кондитерських виробів, особливо у контексті сучасного ритму життя, – це максимальна зручність і швидкість, з якою чудовий десерт може з’явитися на святковому без зайвих турбот.Кожен може бути впевнений, що продукт після заморозки матиме і гарний вигляд, і чудовий смак. Адже шокова заморозка гарантує збереження консистенції, структури, смакових якостей, аромату та поживної цінності.«Насправді – це чудово, що споживачеві надають можливість купити якісний продукт за нормальною ціною. Він безпечний, готовий до використання і доступний у будь-який момент недалеко від дому. Ми знаємо, з якою продукцією, з яким обладнанням працює бренд «Мульти повар – сам собі шеф», і можемо сказати, що лучанам пощастило, що в місті є такий виробник заморожених кондитерських виробів», – зауважив гендиректор компанії «Мастер Мартіні Україна». Він додав, що відомі світові та європейські виробники давно використовують таку технологію і оцінили її переваги.