У Ковельській громаді 120 вулиць отримають нове LED-освітлення, – мер Ігор Чайка





Про це повідомив міський голова Ігор Чайка у програмі «Позиція» на



«Цього року ми започаткували співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. У Ковелі це буде перший проєкт. Ми уклали угоду на пів мільйона євро – 15 мільйонів 800 тисяч гривень. Це кредитні кошти, які нам НЕФКО виділяє саме для реконструкції вуличного освітлення», – зазначив мер.



За його словами, при цьому замінять не лише лампи, а й опорні конструкції. А також забезпечать диспетчеризацію процесу.



«Бо до цього часу Ковель включається не автоматизовано, а окремими вимикачами кожна вулиця. Це трошки вже вчорашній день», – зауважив Ігор Чайка.



Він наголосив, що освітлення облаштують не тільки у самому Ковелі, а й у селах громади.



«Багато вулиць у Ковелі й так мали лед-освітлення, тому, можливо, там ми його будемо забирати і застосуємо його до тих сіл, які до нас доєдналися», – додав він.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельській громаді наступного року на 120 вулицях облаштують сучасне LED-освітлення.Про це повідомив міський головау програмі «Позиція» на 12 каналі «Цього року ми започаткували співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. У Ковелі це буде перший проєкт. Ми уклали угоду на пів мільйона євро – 15 мільйонів 800 тисяч гривень. Це кредитні кошти, які нам НЕФКО виділяє саме для реконструкції вуличного освітлення», – зазначив мер.За його словами, при цьому замінять не лише лампи, а й опорні конструкції. А також забезпечать диспетчеризацію процесу.«Бо до цього часу Ковель включається не автоматизовано, а окремими вимикачами кожна вулиця. Це трошки вже вчорашній день», – зауважив Ігор Чайка.Він наголосив, що освітлення облаштують не тільки у самому Ковелі, а й у селах громади.«Багато вулиць у Ковелі й так мали лед-освітлення, тому, можливо, там ми його будемо забирати і застосуємо його до тих сіл, які до нас доєдналися», – додав він.

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