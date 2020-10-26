У Ковельській громаді 120 вулиць отримають нове LED-освітлення, – мер Ігор Чайка
20 листопад, 14:04
У Ковельській громаді наступного року на 120 вулицях облаштують сучасне LED-освітлення.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка у програмі «Позиція» на 12 каналі.
«Цього року ми започаткували співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. У Ковелі це буде перший проєкт. Ми уклали угоду на пів мільйона євро – 15 мільйонів 800 тисяч гривень. Це кредитні кошти, які нам НЕФКО виділяє саме для реконструкції вуличного освітлення», – зазначив мер.
За його словами, при цьому замінять не лише лампи, а й опорні конструкції. А також забезпечать диспетчеризацію процесу.
«Бо до цього часу Ковель включається не автоматизовано, а окремими вимикачами кожна вулиця. Це трошки вже вчорашній день», – зауважив Ігор Чайка.
Він наголосив, що освітлення облаштують не тільки у самому Ковелі, а й у селах громади.
«Багато вулиць у Ковелі й так мали лед-освітлення, тому, можливо, там ми його будемо забирати і застосуємо його до тих сіл, які до нас доєдналися», – додав він.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомив міський голова Ігор Чайка у програмі «Позиція» на 12 каналі.
«Цього року ми започаткували співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. У Ковелі це буде перший проєкт. Ми уклали угоду на пів мільйона євро – 15 мільйонів 800 тисяч гривень. Це кредитні кошти, які нам НЕФКО виділяє саме для реконструкції вуличного освітлення», – зазначив мер.
За його словами, при цьому замінять не лише лампи, а й опорні конструкції. А також забезпечать диспетчеризацію процесу.
«Бо до цього часу Ковель включається не автоматизовано, а окремими вимикачами кожна вулиця. Це трошки вже вчорашній день», – зауважив Ігор Чайка.
Він наголосив, що освітлення облаштують не тільки у самому Ковелі, а й у селах громади.
«Багато вулиць у Ковелі й так мали лед-освітлення, тому, можливо, там ми його будемо забирати і застосуємо його до тих сіл, які до нас доєдналися», – додав він.
Головне фото - ілюстративне
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