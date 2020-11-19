Розповіли, які в Україні найпопулярніші месенджери





Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), який з 10 по 15 вересня 2021 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", передає



Опитали 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).



Згідно з отриманими даними, Viber користується 73,6% опитаних.



Другим за популярністю є месенджер Facebook – 42,7%. На третьому-четвертому місцях знаходяться Telegram (використовують 31,6% опитаних) та WhatsApp (25,3%). Менш за всіх користується популярністю канал обміну повідомленнями Signal, можливості якого для таких цілей використовує лише 3,8% опитаних.



Разом з тим, 18,7% респондентів відповіли, що не обмінюються повідомленнями з мобільного телефону в жодному з вищезгаданих застосунків.



Якщо брати дані за лютий ц.р., то динаміка використання мобільних додатків показує, що більше стали використовувати Viber (збільшення з 65,8% у лютому ц.р. до 73,6%), месенджер Facebook (з 34,9% до 42,7%) та Telegram (24,2% до 31,6%).



За статевим розподілом, трохи більше чоловіків, ніж жінок використовують Telegram (34,9% та 28,9% відповідно).



Зазначають також, що в розрізі вікових груп, Viber зберігає першість у використанні в кожній з категорій.



Водночас виявилось, що у віковій категорії 18-29 років на другому і третьому місті за популярністю (на відміну від інших) знаходиться Telegram (64,3%) та Instagram (61,0%).



Частка опитаних, які не використовують жоден з перерахованих застосунків, є найнижчою серед вікової категорії 18-29 років (1,4%) та збільшується з віком: 30-39 років – 2,7%, 40-49 років – 9,7%, 50-59 років – 21,9%, 60-69 років – 32,9%, 70 років і старші – 57,9%.



В залежності від типу населеного пункту (міське та сільське населення), можливості Telegram та WhatsApp дещо більше використовує міське населення. Telegram – 37,1% серед міського населення та 20,3% серед сільського. WhatsApp – 29,7% серед міського населення та 16,3% серед сільського. Серед сільського населення вищий рівень, ніж серед міського, тих опитаних, які не використовують жоден з перерахованих застосунків – 24,7% та 15,8% відповідно.



Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю. У Луганській і Донецькій областях опитування проводили тільки на території, що контролюється українською владою.



Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В українців наразі найбільш поширеним засобом для комунікацій є Viber.Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), який з 10 по 15 вересня 2021 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", передає Уніан Опитали 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).Згідно з отриманими даними, Viber користується 73,6% опитаних.Другим за популярністю є месенджер Facebook – 42,7%. На третьому-четвертому місцях знаходяться Telegram (використовують 31,6% опитаних) та WhatsApp (25,3%). Менш за всіх користується популярністю канал обміну повідомленнями Signal, можливості якого для таких цілей використовує лише 3,8% опитаних.Разом з тим, 18,7% респондентів відповіли, що не обмінюються повідомленнями з мобільного телефону в жодному з вищезгаданих застосунків.Якщо брати дані за лютий ц.р., то динаміка використання мобільних додатків показує, що більше стали використовувати Viber (збільшення з 65,8% у лютому ц.р. до 73,6%), месенджер Facebook (з 34,9% до 42,7%) та Telegram (24,2% до 31,6%).За статевим розподілом, трохи більше чоловіків, ніж жінок використовують Telegram (34,9% та 28,9% відповідно).Зазначають також, що в розрізі вікових груп, Viber зберігає першість у використанні в кожній з категорій.Водночас виявилось, що у віковій категорії 18-29 років на другому і третьому місті за популярністю (на відміну від інших) знаходиться Telegram (64,3%) та Instagram (61,0%).Частка опитаних, які не використовують жоден з перерахованих застосунків, є найнижчою серед вікової категорії 18-29 років (1,4%) та збільшується з віком: 30-39 років – 2,7%, 40-49 років – 9,7%, 50-59 років – 21,9%, 60-69 років – 32,9%, 70 років і старші – 57,9%.В залежності від типу населеного пункту (міське та сільське населення), можливості Telegram та WhatsApp дещо більше використовує міське населення. Telegram – 37,1% серед міського населення та 20,3% серед сільського. WhatsApp – 29,7% серед міського населення та 16,3% серед сільського. Серед сільського населення вищий рівень, ніж серед міського, тих опитаних, які не використовують жоден з перерахованих застосунків – 24,7% та 15,8% відповідно.Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю. У Луганській і Донецькій областях опитування проводили тільки на території, що контролюється українською владою.Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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