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Майже мільйон гривень виділять на ремонт заїзду до корпусу Лесиного вишу

Майже мільйон гривень виділять на ремонт заїзду до корпусу Лесиного вишу
Протягом року в Луцьку зроблять поточний ремонт заїзду до будинку №30а з вулиці Винниченка. За цією адресою розташований навчально-бібліотечний корпус Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Тендер для пошуку підрядника оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 26 листопада, аукціон стартує 29 листопада.

Очікувана вартість робіт – 977 тисяч гривень.

Поточний ремонт заїзду, згідно з технічною специфікацією, що міститься в тендерній документації, включатиме розламування асфальтобетонного покриття, демонтаж наявного покриття, улаштування бруківки на заміну зруйнованої, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування основного проїзду з гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей, улаштування покриття з бруківки сірого кольору, облаштування тротуарів, встановлення дорожніх знаків тощо.

Усі роботи мають закінчити до 31 грудня 2022 року. Гарантія на виконаний ремонт становитиме три роки.

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Теги: Луцьк, ВНУ, корпус, Лесин виш, ремонт
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Коментарі 1
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Мало того, що перегородили вулицю, ще й бабло вздумали дерибанити на вулиці з покриттям. якому менше 10 років.
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