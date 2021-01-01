Майже мільйон гривень виділять на ремонт заїзду до корпусу Лесиного вишу





Про це пише Інформаційне агентство



Тендер для пошуку підрядника оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 26 листопада, аукціон стартує 29 листопада.



Очікувана вартість робіт – 977 тисяч гривень.



Поточний ремонт заїзду, згідно з технічною специфікацією, що міститься в тендерній документації, включатиме розламування асфальтобетонного покриття, демонтаж наявного покриття, улаштування бруківки на заміну зруйнованої, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування основного проїзду з гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей, улаштування покриття з бруківки сірого кольору, облаштування тротуарів, встановлення дорожніх знаків тощо.



Усі роботи мають закінчити до 31 грудня 2022 року. Гарантія на виконаний ремонт становитиме три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом року в Луцьку зроблять поточний ремонт заїзду до будинку №30а з вулиці Винниченка. За цією адресою розташований навчально-бібліотечний корпус Волинського національного університету імені Лесі Українки.Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини Тендер для пошуку підрядника оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 26 листопада, аукціон стартує 29 листопада.Очікувана вартість робіт – 977 тисяч гривень.Поточний ремонт заїзду, згідно з технічною специфікацією, що міститься в тендерній документації, включатиме розламування асфальтобетонного покриття, демонтаж наявного покриття, улаштування бруківки на заміну зруйнованої, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування основного проїзду з гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей, улаштування покриття з бруківки сірого кольору, облаштування тротуарів, встановлення дорожніх знаків тощо.Усі роботи мають закінчити до 31 грудня 2022 року. Гарантія на виконаний ремонт становитиме три роки.

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