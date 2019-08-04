Ексдиректор «тероризує» роботу музею-скансену в Рокинях. ВІДЕО

Олександр Середюк за нібито свою частку.



Про це йдеться у сюжеті



А допоки грошей не отримав – всіляко блокує і навіть паралізує роботу закладу, який і без того повис у тисячних боргах, розповідає нинішній очільник музею-скансену Роман Ковальчук.



Чоловік додає, що навіть коли у квітні цього року Олександр Середюк пішов із посади, все одно намагався «доїти» музей.



«20% з кожного вхідного квитка, з кожної екскурсії нараховується. А він хоче, щоб це було зі всіх платних послуг музею», – каже Роман Ковальчук.



Річ у тім, що колишній директор музею та його засновник Олександр Середюк має 45% активів Музею історії сільського господарства Волині-скансену. Трохи більше – 51% – належить Луцькій міській раді. Має тут частку – 4% – і Тимофій Янко. У підсумку ж виходить, каже Ковальчук, що будь-які зміни в музеї не можливі без згоди ексдиректора Середюка.



Розв’язати ситуацію пробувала Луцька міська рада. Спершу почали домовлятися про те, аби Олександр Миколайович продав міській раді свою частку у статутному капіталі музею. Найцікавіше, що за свої 45% акцій Середюк захотів не менш ніж 3,5 мільйона.



«Міська рада, безперечно, як бюджетна установа запропонувала надати підтверджуючі документи, тому що потрібно провести відповідну оцінку майна, яке буде продаватися в результаті того чи іншого правочину. Як з’ясувалося, що таких документів по сьогоднішній день надано Середюком не було», – пояснює директорка юридичного департаменту Наталія Юрченко.



Ще у вересні цього року пан Середюк у коментарі 12 каналу відверто заявляв: практично усе, що на території музею-скансену в Рокинях, – його власність.



Однак і нинішній директор Роман Ковальчук, і юристи запевняють: усе перебуває на балансі музею, а отже, власником є музей.



Із дня, коли Роман Ковальчук зайняв крісло Середюка, музею вдалося заробити 250 тисяч гривень. Їх витратили на зарплати працівникам закладу, погашення кредиторської заборгованості та виплату роялті колишньому директору. Свого часу Олександр Середюк уклав договір на виплату роялті сам із собою. Та сам же собі їх виплачував упродовж декількох років.



Роман Ковальчук каже, що нині у музею зовсім немає грошей. Мало того, що працівники декілька місяців без зарплати, податкова всіляко штурхає, так ще й рахунки невдовзі заблокують. До того ж, Середюк блокує загальні збори, а відтак Луцькрада не може увійти в склад засновників, аби законно фінансувати музей-скансен у Рокинях. На першій зустрічі відмовився підписувати документи, а другу ж просто проігнорував.



Ситуацію може вирішити, каже Роман Ковальчук, або суд, або Середюк, віддавши свої акції місту. Утім, як довго колишній очільник музею-скансену буде тероризувати тих, хто має намір розвивати заклад – не відомо. А поки Луцька міська рада хоч і хоче, проте не має змоги законно фінансувати музей-скансен у Рокинях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3,5 мільйона гривень – саме стільки грошей хоче отримати колишній директор музею-скансену в Рокиняхза нібито свою частку.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу А допоки грошей не отримав – всіляко блокує і навіть паралізує роботу закладу, який і без того повис у тисячних боргах, розповідає нинішній очільник музею-скансенуЧоловік додає, що навіть коли у квітні цього рокупішов із посади, все одно намагався «доїти» музей.«20% з кожного вхідного квитка, з кожної екскурсії нараховується. А він хоче, щоб це було зі всіх платних послуг музею», – каже Роман Ковальчук.Річ у тім, що колишній директор музею та його засновник Олександр Середюк має 45% активів Музею історії сільського господарства Волині-скансену. Трохи більше – 51% – належить Луцькій міській раді. Має тут частку – 4% – і. У підсумку ж виходить, каже Ковальчук, що будь-які зміни в музеї не можливі без згоди ексдиректора Середюка.Розв’язати ситуацію пробувала Луцька міська рада. Спершу почали домовлятися про те, аби Олександр Миколайович продав міській раді свою частку у статутному капіталі музею. Найцікавіше, що за свої 45% акцій Середюк захотів не менш ніж 3,5 мільйона.«Міська рада, безперечно, як бюджетна установа запропонувала надати підтверджуючі документи, тому що потрібно провести відповідну оцінку майна, яке буде продаватися в результаті того чи іншого правочину. Як з’ясувалося, що таких документів по сьогоднішній день надано Середюком не було», – пояснює директорка юридичного департаментуЩе у вересні цього року пан Середюк у коментарі 12 каналу відверто заявляв: практично усе, що на території музею-скансену в Рокинях, – його власність.Однак і нинішній директор Роман Ковальчук, і юристи запевняють: усе перебуває на балансі музею, а отже, власником є музей.Із дня, коли Роман Ковальчук зайняв крісло Середюка, музею вдалося заробити 250 тисяч гривень. Їх витратили на зарплати працівникам закладу, погашення кредиторської заборгованості та виплату роялті колишньому директору. Свого часу Олександр Середюк уклав договір на виплату роялті сам із собою. Та сам же собі їх виплачував упродовж декількох років.Роман Ковальчук каже, що нині у музею зовсім немає грошей. Мало того, що працівники декілька місяців без зарплати, податкова всіляко штурхає, так ще й рахунки невдовзі заблокують. До того ж, Середюк блокує загальні збори, а відтак Луцькрада не може увійти в склад засновників, аби законно фінансувати музей-скансен у Рокинях. На першій зустрічі відмовився підписувати документи, а другу ж просто проігнорував.Ситуацію може вирішити, каже Роман Ковальчук, або суд, або Середюк, віддавши свої акції місту. Утім, як довго колишній очільник музею-скансену буде тероризувати тих, хто має намір розвивати заклад – не відомо. А поки Луцька міська рада хоч і хоче, проте не має змоги законно фінансувати музей-скансен у Рокинях.

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