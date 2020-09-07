вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поховали 18-річного юнака, якого поблизу Луцька збило авто

Поховали 18-річного юнака, якого поблизу Луцька збило авто
У Ковелі сьогодні, 20 листопада, поховали 18-річного хлопця, якого два дні тому збило авто у селі Струмівка Луцького району.

Про це пише Вісник.

Відомо, що загиблого юнака звали Дмитро Луцкевич. Він круглий сирота, його виховала бабуся, з якою він проживав у Ковелі. У нього ще залишилися два менші братики, для яких він був опорою і підтримкою. Тепер увесь тягар з їх вихованя ліг на плечі бабусі, яка пережила стільки втрат рідних людей.

Як розповідають знайомі Дмитра, він був дуже хорошим хлопцем, завжди приходив на допомогу, був волонтером у таборі «Єдність» у примісті Ковеля, де займався з дітками з інвалідністю.

Поховальне богослужіння за Дмитром пройшло у церкві християн віри євангельської у Ковелі.

Нагадаємо, ДТП сталася 18 листопада близько 20 години на автодорозі у селі Струмівка Луцького району. Ford Fusion на смерть збив 18-річного хлопця. За кермом легковика перебував 26-річний житель обласного центру. Водій допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок аварії постраждалий загинув на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, похорон, ДТП, смерть, Струмівка, Дмитро Луцкевич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ексдиректор «тероризує» роботу музею-скансену в Рокинях. ВІДЕО
20 листопад, 18:54
На Волині браконьєри застрелили козулю
20 листопад, 17:41
Поховали 18-річного юнака, якого поблизу Луцька збило авто
20 листопад, 16:32
Майже мільйон гривень виділять на ремонт заїзду до корпусу Лесиного вишу
20 листопад, 15:10
У Ковельській громаді 120 вулиць отримають нове LED-освітлення, – мер Ігор Чайка
20 листопад, 14:04
Схожі новини
У Ковелі п'яний водій на смерть збив пенсіонерку У Ковелі п'яний водій на смерть збив пенсіонерку
06 жовтень, 10:39
Повідомили деталі моторошної аварії в Струмівці, де загинула жінка і травмувалися 2 дітей Повідомили деталі моторошної аварії в Струмівці, де загинула жінка і травмувалися 2 дітей
07 вересень, 2020, 10:12
Волинянин на смерть переїхав вантажівкою хлопця на Житомирщині Волинянин на смерть переїхав вантажівкою хлопця на Житомирщині
01 квітень, 2019, 11:50
З'явилося відео з місця аварії під Луцьком, в якій загинув відомий журналіст Юрій Яцюк З'явилося відео з місця аварії під Луцьком, в якій загинув відомий журналіст Юрій Яцюк
09 березень, 2019, 07:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:20
 0
21 листопада: що сьогодні відзначають в Україні та світі
Сьогодні, 09:40
 0
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ціє недуги в Україні за добу
Сьогодні, 09:11
 0
У новому році комуналка подорожчає: за які послуги доведеться платити більше
Сьогодні, 08:21
 0
В Польщі змінили правила перебування заробітчан: що варто знати українцям
Сьогодні, 07:10
 0
Медіа
відео
1/8