Поховали 18-річного юнака, якого поблизу Луцька збило авто





Про це пише



Відомо, що загиблого юнака звали Дмитро Луцкевич. Він круглий сирота, його виховала бабуся, з якою він проживав у Ковелі. У нього ще залишилися два менші братики, для яких він був опорою і підтримкою. Тепер увесь тягар з їх вихованя ліг на плечі бабусі, яка пережила стільки втрат рідних людей.



Як розповідають знайомі Дмитра, він був дуже хорошим хлопцем, завжди приходив на допомогу, був волонтером у таборі «Єдність» у примісті Ковеля, де займався з дітками з інвалідністю.



Поховальне богослужіння за Дмитром пройшло у церкві християн віри євангельської у Ковелі.



Нагадаємо, ДТП сталася 18 листопада близько 20 години на автодорозі у селі Струмівка Луцького району. Ford Fusion на смерть збив 18-річного хлопця. За кермом легковика перебував 26-річний житель обласного центру. Водій допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок аварії постраждалий загинув на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі сьогодні, 20 листопада, поховали 18-річного хлопця, якого два дні тому збило авто у селі Струмівка Луцького району.Про це пише Вісник Відомо, що загиблого юнака звали. Він круглий сирота, його виховала бабуся, з якою він проживав у Ковелі. У нього ще залишилися два менші братики, для яких він був опорою і підтримкою. Тепер увесь тягар з їх вихованя ліг на плечі бабусі, яка пережила стільки втрат рідних людей.Як розповідають знайомі Дмитра, він був дуже хорошим хлопцем, завжди приходив на допомогу, був волонтером у таборі «Єдність» у примісті Ковеля, де займався з дітками з інвалідністю.Поховальне богослужіння за Дмитром пройшло у церкві християн віри євангельської у Ковелі.Нагадаємо, ДТП сталася 18 листопада близько 20 години на автодорозі у селі Струмівка Луцького району. Ford Fusion. За кермом легковика перебував 26-річний житель обласного центру. Водій, який перетинав проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок аварії постраждалий загинув на місці.

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