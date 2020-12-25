Погода у Луцьку на завтра, 21 листопада
20 листопад, 20:00
У Луцьку 21 листопада хмарна погода протримається увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Вітер буде західний та південно-західний 15-24 м/с. Температура вночі 9° тепла, вдень - від 8° до 10° тепла.
Народний прогноз погоди:
21 листопада відзначають Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних. Михайлів день вважають рубіжною датою — з цього дня “зима встає на ноги”. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом — на відлигу; а ясна погода — до майбутньої морозної зими.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Вітер буде західний та південно-західний 15-24 м/с. Температура вночі 9° тепла, вдень - від 8° до 10° тепла.
Народний прогноз погоди:
21 листопада відзначають Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних. Михайлів день вважають рубіжною датою — з цього дня “зима встає на ноги”. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом — на відлигу; а ясна погода — до майбутньої морозної зими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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