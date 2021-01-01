З мінімальним рахунком ужгородці здолали волинян
20 листопад, 21:23
20 листопада у матчі 19 туру Першої ліги чемпіонату України з футболу закарпатська футбольна команда у рідних стінах на стадіоні “Авангард” приймала луцьку “Волинь”.
Про це повідомляє офіційний сайт ужгородського клубу. Єдиний гол у матчі забив гравець ФК "Ужгород" Віктор Хомченко на 55-ій хвилині матчу.
Першими по воротах у матчі пробивали гості. На 5-ій хвилині Іван Цюпа вдарив зі штрафного. Однак, Михайло Готра перевів м'яч на кутовий. Другий ігровий момент виник вже біля воріт "волинян". На 19-ій хвилині Віктор Хомченко пробив по воротах з кількох метрів. Проте м'яч влучив у поперечину.
У другому таймі "ужгородці" змогли повести у рахунку. На 55-ій хвилині Василь Пиняшко віддав м'яч під удар Віктору Хомченку, який пробив у дальній кут воріт – 1:0.
На 69-ій хвилині з-за меж штрафної пробивав Артур Рябов, але м'яч пролетів вище воріт.
У підсумку, ФК "Ужгород" здобув три залікові пункти, та за 19 ігор виборов 15 очок. ФК "Волинь" у 18 матчах виборов 22 очки.
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Про це повідомляє офіційний сайт ужгородського клубу. Єдиний гол у матчі забив гравець ФК "Ужгород" Віктор Хомченко на 55-ій хвилині матчу.
Першими по воротах у матчі пробивали гості. На 5-ій хвилині Іван Цюпа вдарив зі штрафного. Однак, Михайло Готра перевів м'яч на кутовий. Другий ігровий момент виник вже біля воріт "волинян". На 19-ій хвилині Віктор Хомченко пробив по воротах з кількох метрів. Проте м'яч влучив у поперечину.
У другому таймі "ужгородці" змогли повести у рахунку. На 55-ій хвилині Василь Пиняшко віддав м'яч під удар Віктору Хомченку, який пробив у дальній кут воріт – 1:0.
На 69-ій хвилині з-за меж штрафної пробивав Артур Рябов, але м'яч пролетів вище воріт.
У підсумку, ФК "Ужгород" здобув три залікові пункти, та за 19 ігор виборов 15 очок. ФК "Волинь" у 18 матчах виборов 22 очки.
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