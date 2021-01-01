З мінімальним рахунком ужгородці здолали волинян

20 листопада у матчі 19 туру Першої ліги чемпіонату України з футболу закарпатська футбольна команда у рідних стінах на стадіоні “Авангард” приймала луцьку “Волинь”.Про це повідомляє офіційний сайт ужгородського клубу. Єдиний гол у матчі забив гравець ФК "Ужгород"на 55-ій хвилині матчу.Першими по воротах у матчі пробивали гості. На 5-ій хвилинівдарив зі штрафного. Однак,перевів м'яч на кутовий. Другий ігровий момент виник вже біля воріт "волинян". На 19-ій хвилині Віктор Хомченко пробив по воротах з кількох метрів. Проте м'яч влучив у поперечину.У другому таймі "ужгородці" змогли повести у рахунку. На 55-ій хвилинівіддав м'яч під удар Віктору Хомченку, який пробив у дальній кут воріт – 1:0.На 69-ій хвилині з-за меж штрафної пробивав, але м'яч пролетів вище воріт.У підсумку, ФК "Ужгород" здобув три залікові пункти, та за 19 ігор виборов 15 очок. ФК "Волинь" у 18 матчах виборов 22 очки.