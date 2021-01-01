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21 листопада на Волині: гортаючи календар

21 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження 21 листопада святкують організатор масових дійств Тетяна Зубрик (на фото) та журналіст, ведучий Михайло Кузьмич.

Цього дня також особисте свято у директора ДВТП «Волиньфармпостач» Михайла Півнюка.

21 листопада – іменини у тих, хто носить ім’я Михайло.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення в житті та успіхів у роботі.

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Також сьогодні – День працівників сільського господарства України,Всесвітній день вітань, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій, Всесвітній день рибальства, День Десантно-штурмових військ Збройних сил України.



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