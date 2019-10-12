вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу Луцька автівка на смерть збила пішохода

Поблизу Луцька автівка на смерть збила пішохода
У селі Кадище Луцького району на смерть збили пішохода.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

20 листопада після 18 години Opel Zafira на смерть збив пішохода.

На місці працюють медики та поліцейські.

Обставини ДТП з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Кадище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Спала п'яна на дитині»: новонароджене немовля ледве врятували
20 листопад, 22:36
З мінімальним рахунком ужгородці здолали волинян
20 листопад, 21:23
Поблизу Луцька автівка на смерть збила пішохода
20 листопад, 21:03
Розповіли, які в Україні найпопулярніші месенджери
20 листопад, 20:48
Погода у Луцьку на завтра, 21 листопада
20 листопад, 20:00
Схожі новини
У Ківерцівському районі підлітки на мотоциклі влетіли в авто: хлопці – в реанімації У Ківерцівському районі підлітки на мотоциклі влетіли в авто: хлопці – в реанімації
12 жовтень, 2019, 11:49
Поховали 18-річного юнака, якого поблизу Луцька збило авто Поховали 18-річного юнака, якого поблизу Луцька збило авто
20 листопад, 16:32
Біля Луцька у ДТП загинув 18-річний хлопець: поліція з’ясовує обставини трагедії Біля Луцька у ДТП загинув 18-річний хлопець: поліція з’ясовує обставини трагедії
19 листопад, 09:59
На Волині навантажувач на смерть переїхав велосипедиста На Волині навантажувач на смерть переїхав велосипедиста
18 листопад, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:20
 0
21 листопада: що сьогодні відзначають в Україні та світі
Сьогодні, 09:40
 0
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ціє недуги в Україні за добу
Сьогодні, 09:11
 0
У новому році комуналка подорожчає: за які послуги доведеться платити більше
Сьогодні, 08:21
 0
В Польщі змінили правила перебування заробітчан: що варто знати українцям
Сьогодні, 07:10
 0
Медіа
відео
1/8