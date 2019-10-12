Поблизу Луцька автівка на смерть збила пішохода
20 листопад, 21:03
У селі Кадище Луцького району на смерть збили пішохода.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
20 листопада після 18 години Opel Zafira на смерть збив пішохода.
На місці працюють медики та поліцейські.
Обставини ДТП з'ясовуються.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
20 листопада після 18 години Opel Zafira на смерть збив пішохода.
На місці працюють медики та поліцейські.
Обставини ДТП з'ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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