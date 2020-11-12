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«Спала п'яна на дитині»: новонароджене немовля ледве врятували

«Спала п'яна на дитині»: новонароджене немовля ледве врятували
У Черкасах зафіксовано кричущий випадок з горе-матір'ю, яка зловживає алкоголем, нехтує доглядом за немовлям і погрожує вчинити насильство щодо малюка. Коли правоохоронці прийшли до неї додому, п'яна жінка просто спала на дитині, якій не виповнилося й місяця.

Про це передав начальник місцевої патрульної поліції Олександр Кокоба у своєму Facebook.

До патрульних звернулася бабуся крихітки і поскаржилася на ситуацію, розповівши, що дочка, яка нещодавно народила, зараз фактично становить загрозу для дитини.

Зайшовши до квартири жінки, "копи" виявили її сплячою на хлопчику.

Дитина перебувала в безпорадному стані з бурим кольором обличчя - швидше за все, йому не вистачало кисню, йдеться в публікації.

"На щастя, в екіпажі патрульних несла службу старший лейтенант поліції Шагієва Юлія, яка теж виховує дитину. Вона оперативно зреагувала, та надала необхідну допомогу, нагодувала хлопчика, а також помила його та переодягнула в чисте", - пише начальник місцевої патрульної поліції.
«Спала п'яна на дитині»: новонароджене немовля ледве врятували

Тут же викликали всі необхідні служби: працівників ювенальної поліції, слідчо-оперативну групу, медиків, службу у справах дітей.

"Дитину від матері забрали до лікарні. Я дуже сподіваюсь, що кожен на своєму рівні відпрацює цю ситуацію по максимуму для того, щоб не допустити подібного в майбутньому! " - зазначив Кокоба.
«Спала п'яна на дитині»: новонароджене немовля ледве врятували
«Спала п'яна на дитині»: новонароджене немовля ледве врятували

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Теги: Спала п'яна на дитині, Черкаси
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