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Розробки волинської викладачки увійдуть до нового національного шкільного меню

Розробки волинської викладачки увійдуть до нового національного шкільного меню
Національна асоціація громадського харчування визначила п’ятірку переможців Всеукраїнського конкурсу «Розробка нового шкільного меню». Серед них – і волинянка.

Як пише видання "Нове життя", перемогла у конкурсі викладачка спецдисциплін ВСП «Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ» Тетяна Кравченко.

Експертна комісія Асоціації відібрала п’ятірку шеф-кухарів та технологів, денні раціони яких увійдуть до нового збірника рецептур.

Наступним етапом стане фінальне допрацювання технологічних карт п’ятірки переможців та передача «Нового 4-тижневого меню» до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів для погодження та набуття статусу рекомендованого.

Крім того, передбачається, що переможці конкурсу отримають можливість безкоштовно поїхати до Німеччини, аби познайомитися з моделями організації харчування та підвищити свою професійну кваліфікацію.

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Теги: Розробка нового шкільного меню, Тетяна Кравченко
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