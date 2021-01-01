Розробки волинської викладачки увійдуть до нового національного шкільного меню
Сьогодні, 03:11
Національна асоціація громадського харчування визначила п’ятірку переможців Всеукраїнського конкурсу «Розробка нового шкільного меню». Серед них – і волинянка.
Як пише видання "Нове життя", перемогла у конкурсі викладачка спецдисциплін ВСП «Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ» Тетяна Кравченко.
Експертна комісія Асоціації відібрала п’ятірку шеф-кухарів та технологів, денні раціони яких увійдуть до нового збірника рецептур.
Наступним етапом стане фінальне допрацювання технологічних карт п’ятірки переможців та передача «Нового 4-тижневого меню» до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів для погодження та набуття статусу рекомендованого.
Крім того, передбачається, що переможці конкурсу отримають можливість безкоштовно поїхати до Німеччини, аби познайомитися з моделями організації харчування та підвищити свою професійну кваліфікацію.
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Як пише видання "Нове життя", перемогла у конкурсі викладачка спецдисциплін ВСП «Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ» Тетяна Кравченко.
Експертна комісія Асоціації відібрала п’ятірку шеф-кухарів та технологів, денні раціони яких увійдуть до нового збірника рецептур.
Наступним етапом стане фінальне допрацювання технологічних карт п’ятірки переможців та передача «Нового 4-тижневого меню» до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів для погодження та набуття статусу рекомендованого.
Крім того, передбачається, що переможці конкурсу отримають можливість безкоштовно поїхати до Німеччини, аби познайомитися з моделями організації харчування та підвищити свою професійну кваліфікацію.
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