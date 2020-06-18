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На Волині спорудили найвищу в Україні гойдалку.ВІДЕО

На Волині спорудили найвищу в Україні гойдалку.ВІДЕО
На Волині спорудили найвищу гойдалку, що не має аналогів в Україні.

У Поромівський громаді встановили гойдалку заввишки 11 метрів. Такої дерев’яної качелі в Україні ще не було.

Повідомляє у Facebook голова Промівської ТГ Oleg Savchuk.

"Щиро запрошую завітати у Поромівську громаду. Тут з'явилась нова локація для фото - гойдалка заввишки 11 метрів. Таких високих дерев'яних качель в Україні ще не було. Наша має шанс потрапити до Книги Рекордів України", - йдеться в повідомленні.

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Теги: гойдалка, Поромівська громада
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Коментарі 1
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Виникло питання з техніки безпеки: "З яким нормативним документом гойдалка в злагоді ?".
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