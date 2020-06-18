На Волині спорудили найвищу в Україні гойдалку.ВІДЕО





У Поромівський громаді встановили гойдалку заввишки 11 метрів. Такої дерев’яної качелі в Україні ще не було.



Повідомляє у Oleg Savchuk.



"Щиро запрошую завітати у Поромівську громаду. Тут з'явилась нова локація для фото - гойдалка заввишки 11 метрів. Таких високих дерев'яних качель в Україні ще не було. Наша має шанс потрапити до Книги Рекордів України", - йдеться в повідомленні.



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