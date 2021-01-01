На заквасці та у дубових діжках: рецепт знаменитого волинського хліба.ВІДЕО
Сьогодні, 05:04
У кожному селі є свої давні рецепти, які передаються з покоління в покоління. У Бірках на Любешівщині печуть «бірківський хліб», а готують його на заквасці та у дубових діжках. Нині і досі є господині, які печуть хліб за старовинним рецептом своїх предків.
12 Канал завітав у гості до господині Галини Павлюк, яка пектиме унікальний хліб на заквасці. Його місцеві називають «бірківським», адже здавна його готували саме в цій місцині. Для господині цей хліб найсмачніший. Хоч, каже, молоде покоління, не так полюбляє.
Основна його перевага, зауважує жінка, – натуральність. Усі інгредієнти – власного виробництва. бо ж по-іншому такий хліб просто не вдасться. Основні інгредієнти: житнє борошно і вода.
У готуванні цього хліба є ще одна особливість: класти у форму потрібно стільки, скільки вміститься за раз у руку. Бо докладений відділиться. Далі дають хлібові ще трохи настоятися і відправляють у розігріту піч.
За дві години його змазують водою і дають ще трішки постояти.
По-особливому, кажуть, хліб смакує із салом, місцевим в’яленим м’ясом та українським борщем.
А із закваски, яка лишається від хліба, господиня пече улюблені в її родині польські млинці. Це вже невід’ємна частина приготування знаменитого «бірківського» хліба.
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12 Канал завітав у гості до господині Галини Павлюк, яка пектиме унікальний хліб на заквасці. Його місцеві називають «бірківським», адже здавна його готували саме в цій місцині. Для господині цей хліб найсмачніший. Хоч, каже, молоде покоління, не так полюбляє.
Основна його перевага, зауважує жінка, – натуральність. Усі інгредієнти – власного виробництва. бо ж по-іншому такий хліб просто не вдасться. Основні інгредієнти: житнє борошно і вода.
У готуванні цього хліба є ще одна особливість: класти у форму потрібно стільки, скільки вміститься за раз у руку. Бо докладений відділиться. Далі дають хлібові ще трохи настоятися і відправляють у розігріту піч.
За дві години його змазують водою і дають ще трішки постояти.
По-особливому, кажуть, хліб смакує із салом, місцевим в’яленим м’ясом та українським борщем.
А із закваски, яка лишається від хліба, господиня пече улюблені в її родині польські млинці. Це вже невід’ємна частина приготування знаменитого «бірківського» хліба.
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