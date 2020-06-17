Поблизу ринку – нові правила паркування: які зміни чекають лучан

У Луцьку поблизу Старого ринку водії неправильно паркуються, саме тому на цій ділянці дороги утворюються постійні затори.Як повідомляє Департамент муніципальної варти міста, до них надходить чимало скарг щодо неправильного паркування транспортних засобів по вулиці Глушець. І щоб якось навчити водіїв правил паркування, муніципали направили лист у відповідні структури, з метою встановлення нових дорожніх знаків та додаткових табличок до них.Зокрема, потрібен дорожній знак 5.38 (Місце для стоянки) та таблички 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 (Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку).Ці таблички позначають спосіб поставлення легкових автомобілів і мотоциклів на стоянці біля тротуару та з його використанням.Тому, паркувати транспортні засоби можна лише тільки тим способом, який зображено на табличці.Разом з тим муніципальна варта нагадує, що порушення вимог дорожніх знаків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).