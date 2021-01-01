У новому році комуналка подорожчає: за які послуги доведеться платити більше





На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, деякі види комунальних послуг для населення зростуть до 70%, пише



У 2022 подорожчають:

- електроенергія — на 20−45% для побутових споживачів та на 50−70% для бізнесу;

- опалення та гаряча вода — від 50 до 70% залежно від регіону;

- водопостачання та каналізація — на 20−30%;

- квартплата — зросте в ціні приблизно на 10%, без урахування капітальних ремонтів;

- газ для споживачів — від 15 до 20% (майже 9 грн. за куб);

- газ для теплокомуненерго — від 30 до 50% (максимум 8,5 грн. за кубометр);

- доставка газу — близько 40−60% (від 4 до 5 грн.).



Рішення про подорожчання послуг теплопостачання вже ухвалено, але поки що не набуло чинності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2022 року в Україні зростатимуть тарифи на комунальні послуги. У зв'язку з цим збільшиться кількість українців, яким знадобиться субсидія на оплату послуг ЖКГ.На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг України, деякі види комунальних послуг для населення зростуть до 70%, пише «НаПенсії» У 2022 подорожчають:- електроенергія — на 20−45% для побутових споживачів та на 50−70% для бізнесу;- опалення та гаряча вода — від 50 до 70% залежно від регіону;- водопостачання та каналізація — на 20−30%;- квартплата — зросте в ціні приблизно на 10%, без урахування капітальних ремонтів;- газ для споживачів — від 15 до 20% (майже 9 грн. за куб);- газ для теплокомуненерго — від 30 до 50% (максимум 8,5 грн. за кубометр);- доставка газу — близько 40−60% (від 4 до 5 грн.).Рішення про подорожчання послуг теплопостачання вже ухвалено, але поки що не набуло чинності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію