У новому році комуналка подорожчає: за які послуги доведеться платити більше
Сьогодні, 08:21
2022 року в Україні зростатимуть тарифи на комунальні послуги. У зв'язку з цим збільшиться кількість українців, яким знадобиться субсидія на оплату послуг ЖКГ.
На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, деякі види комунальних послуг для населення зростуть до 70%, пише «НаПенсії».
У 2022 подорожчають:
- електроенергія — на 20−45% для побутових споживачів та на 50−70% для бізнесу;
- опалення та гаряча вода — від 50 до 70% залежно від регіону;
- водопостачання та каналізація — на 20−30%;
- квартплата — зросте в ціні приблизно на 10%, без урахування капітальних ремонтів;
- газ для споживачів — від 15 до 20% (майже 9 грн. за куб);
- газ для теплокомуненерго — від 30 до 50% (максимум 8,5 грн. за кубометр);
- доставка газу — близько 40−60% (від 4 до 5 грн.).
Рішення про подорожчання послуг теплопостачання вже ухвалено, але поки що не набуло чинності.
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На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, деякі види комунальних послуг для населення зростуть до 70%, пише «НаПенсії».
У 2022 подорожчають:
- електроенергія — на 20−45% для побутових споживачів та на 50−70% для бізнесу;
- опалення та гаряча вода — від 50 до 70% залежно від регіону;
- водопостачання та каналізація — на 20−30%;
- квартплата — зросте в ціні приблизно на 10%, без урахування капітальних ремонтів;
- газ для споживачів — від 15 до 20% (майже 9 грн. за куб);
- газ для теплокомуненерго — від 30 до 50% (максимум 8,5 грн. за кубометр);
- доставка газу — близько 40−60% (від 4 до 5 грн.).
Рішення про подорожчання послуг теплопостачання вже ухвалено, але поки що не набуло чинності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Це кінцева ))
У зв'язку з цим збільшиться кількість українців,яким знадобиться субсидія на оплату послуг ЖКГ. Ні збільшиться кількість українців які поїдуть у Польшу, і залишаться там назавжди !!!
люде неписхуйте гірше як при вайцмані небудЕ дайте час Володимиру Олескандровичу розібратися з олігархами мусово забрати в вальцманапороха приватбанк і віддати гроші які вальцманпорох вкрав у коломойського коломойському коломойський домовится з путіними за сто трильярдів путін даст йому гроші і все буде добре гірше небуде
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