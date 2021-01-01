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В Польщі змінили правила перебування заробітчан: що варто знати українцям

В Польщі змінили правила перебування заробітчан: що варто знати українцям
Польський сейм ухвалив поправку до закону про іноземців. Це полегшить легалізацію перебування заробітчан, зокрема з України, у Польщі.

Так, законопроєкт спрощує процедуру надання посвідки на тимчасове перебування у країні (до 3 років). Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на tvn24.

Польські депутати також підтримали поправку Громадянської коаліції, згідно з якою роботодавець зможе повідомити, що заробітчанин влаштувався на роботу протягом 7 днів з дати її початку. Тепер законопроєкт надійде до Сенату.

Чим трудова міграція небезпечна для України?

Через масштабну міграцію (за різними оцінками за кордоном працюють 3-5 млн українців) виникає ціла низка проблем:

- дефіцит спеціалістів робочих спеціальностей;
- міграції інженерів, медиків та медсестер;
-проблеми із закриттям вакансій серед українських роботодавців.

Скільки отримують українці у Польщі?

У Польщі платять від 46 тис. грн. Там є важливі переваги – оклад, компенсація працівникам нашої країни за відбування карантину (14 днів), тести на COVID-19 та безкоштовна вакцинація.

У Словаччині зарплата стартує від 47 тис. грн, у Латвії – від 33 тис. У Фінляндії українці можуть отримувати зарплату від 94 тис. грн, у Німеччині – від 58 тис. грн.

Скільки українців хочуть виїхати за кордон?

У нашій країні 40% громадян хотіли б переїхати в іншу країну на місце проживання. Ключова причина – пропозиції щодо цікавої та прибуткової роботи. 54% громадян не готові виїхати та 6% ще не визначилися.

Також причинами від'їзду українців є економічні проблеми у нашій країні, сімейні обставини, відсутність умов для самореалізації та політична нестабільність.

Чому саме Польща?

Ключова причина – позитивний досвід роботи українців у Польщі. Кожен третій роботодавець із сусідньої держави позитивно ставиться до українських працівників. При цьому в Польщі не вистачає робочих рук, бо самі поляки їдуть на заробітки до Німеччини та Великобританії.

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