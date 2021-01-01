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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ціє недуги в Україні за добу

Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ціє недуги в Україні за добу
За добу 20 листопада в Україні:

◾️ зафіксували 10 635 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 894, серед медпрацівників – 99);
◾️ 152 321 людину вакцинували проти COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 21 листопада.

Показники захворюваності на COVID-19 традиційно знизилися на вихідних. Днем раніше хворобу діагностували у 18 250 людей.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 4 048 осіб;
◾️ летальних випадків – 377;
◾️ одужало – 14 450 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 332 943 особи;
◾️ одужало – 2 762 950 осіб;
◾️ летальних випадків – 81 272;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 15 542 112.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 559 випадків;
Вінницька область – 499 випадків;
Волинська область – 302 випадки;
Дніпропетровська область – 1242 випадки;
Донецька область – 416 випадків;
Житомирська область – 452 випадки;
Закарпатська область – 289 випадків;
Запорізька область – 653 випадки;
Івано-Франківська область – 543 випадки;
Київська область – 519 випадків;
Кіровоградська область – 196 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Львівська область – 288 випадків;
Миколаївська область – 693 випадки;
Одеська область – 655 випадків;
Полтавська область – 361 випадок;
Рівненська область – 279 випадків;
Сумська область – 451 випадок;
Тернопільська область – 297 випадків;
Харківська область – 284 випадки;
Херсонська область – 191 випадок;
Хмельницька область – 598 випадків;
Черкаська область – 260 випадків;
Чернівецька область – 158 випадків;
Чернігівська область – 408 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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