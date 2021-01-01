Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ціє недуги в Україні за добу

За добу 20 листопада в Україні:◾️ зафіксували 10 635 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 894, серед медпрацівників – 99);◾️ 152 321 людину вакцинували проти COVID-19.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 21 листопада.Показники захворюваності на COVID-19 традиційно знизилися на вихідних. Днем раніше хворобу діагностували у 18 250 людей.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 4 048 осіб;◾️ летальних випадків – 377;◾️ одужало – 14 450 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 332 943 особи;◾️ одужало – 2 762 950 осіб;◾️ летальних випадків – 81 272;◾️ провели ПЛР-тестувань – 15 542 112.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 559 випадків;Вінницька область – 499 випадків;Волинська область – 302 випадки;Дніпропетровська область – 1242 випадки;Донецька область – 416 випадків;Житомирська область – 452 випадки;Закарпатська область – 289 випадків;Запорізька область – 653 випадки;Івано-Франківська область – 543 випадки;Київська область – 519 випадків;Кіровоградська область – 196 випадків;Луганська область – 42 випадки;Львівська область – 288 випадків;Миколаївська область – 693 випадки;Одеська область – 655 випадків;Полтавська область – 361 випадок;Рівненська область – 279 випадків;Сумська область – 451 випадок;Тернопільська область – 297 випадків;Харківська область – 284 випадки;Херсонська область – 191 випадок;Хмельницька область – 598 випадків;Черкаська область – 260 випадків;Чернівецька область – 158 випадків;Чернігівська область – 408 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.