Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ціє недуги в Україні за добу
Сьогодні, 09:11
За добу 20 листопада в Україні:
◾️ зафіксували 10 635 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 894, серед медпрацівників – 99);
◾️ 152 321 людину вакцинували проти COVID-19.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 21 листопада.
Показники захворюваності на COVID-19 традиційно знизилися на вихідних. Днем раніше хворобу діагностували у 18 250 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 4 048 осіб;
◾️ летальних випадків – 377;
◾️ одужало – 14 450 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 332 943 особи;
◾️ одужало – 2 762 950 осіб;
◾️ летальних випадків – 81 272;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 15 542 112.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 559 випадків;
Вінницька область – 499 випадків;
Волинська область – 302 випадки;
Дніпропетровська область – 1242 випадки;
Донецька область – 416 випадків;
Житомирська область – 452 випадки;
Закарпатська область – 289 випадків;
Запорізька область – 653 випадки;
Івано-Франківська область – 543 випадки;
Київська область – 519 випадків;
Кіровоградська область – 196 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Львівська область – 288 випадків;
Миколаївська область – 693 випадки;
Одеська область – 655 випадків;
Полтавська область – 361 випадок;
Рівненська область – 279 випадків;
Сумська область – 451 випадок;
Тернопільська область – 297 випадків;
Харківська область – 284 випадки;
Херсонська область – 191 випадок;
Хмельницька область – 598 випадків;
Черкаська область – 260 випадків;
Чернівецька область – 158 випадків;
Чернігівська область – 408 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
◾️ зафіксували 10 635 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 894, серед медпрацівників – 99);
◾️ 152 321 людину вакцинували проти COVID-19.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 21 листопада.
Показники захворюваності на COVID-19 традиційно знизилися на вихідних. Днем раніше хворобу діагностували у 18 250 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 4 048 осіб;
◾️ летальних випадків – 377;
◾️ одужало – 14 450 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 332 943 особи;
◾️ одужало – 2 762 950 осіб;
◾️ летальних випадків – 81 272;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 15 542 112.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 559 випадків;
Вінницька область – 499 випадків;
Волинська область – 302 випадки;
Дніпропетровська область – 1242 випадки;
Донецька область – 416 випадків;
Житомирська область – 452 випадки;
Закарпатська область – 289 випадків;
Запорізька область – 653 випадки;
Івано-Франківська область – 543 випадки;
Київська область – 519 випадків;
Кіровоградська область – 196 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Львівська область – 288 випадків;
Миколаївська область – 693 випадки;
Одеська область – 655 випадків;
Полтавська область – 361 випадок;
Рівненська область – 279 випадків;
Сумська область – 451 випадок;
Тернопільська область – 297 випадків;
Харківська область – 284 випадки;
Херсонська область – 191 випадок;
Хмельницька область – 598 випадків;
Черкаська область – 260 випадків;
Чернівецька область – 158 випадків;
Чернігівська область – 408 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
20 листопад, 10:24
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
20 листопад, 09:27
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за минулу добу
18 листопад, 08:58
Коментарі 0
Останні новини
21 листопада: що сьогодні відзначають в Україні та світі
Сьогодні, 09:40
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ціє недуги в Україні за добу
Сьогодні, 09:11
Медіа