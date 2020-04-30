21 листопада: що сьогодні відзначають в Україні та світі

Сьогодні, 21 листопада 2021 року в Україні святкують день Гідності та Свободи, день працівників сільського господарства та день десантно-штурмових військ ЗСУ. У світі – день привітань, день телебачення та день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод. У Боснії та Герцеговині відзначають День спільного договору про мир, в Італії Мадонна делла Салюте (на згадку про звільнення від чуми в 17 столітті), у православних – святкування Собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних, а у католиків – Введення у храм Пресвятої Богородиці.День Гідності та Свободи — свято в Україні, відзначають щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої (2004 року) та Революції Гідності (2013 року). Є наступником свята Дня Свободи, що святкувалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005—2011 роках, поки не було скасовано указом президента Віктора Януковича. 13 листопада 2014 року президент Українипідписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День Гідності та Свободи.21 листопада в Україні відзначається День Десантно-штурмових військ ЗСУ.Свято встановлено "…враховуючи хоробрість та героїзм воїнів-десантників, виявлені у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України" згідно з Указом Президента від 21 листопада 2017 року.Встановлення Дня Десантно-штурмових військ саме 21 листопада стало гідним вшануванням національно-історичних та релігійних традицій українського народу. Адже в Україні сьогодні відзначають Собор Архістратига Михаїла, а цей святий є небесним покровителем українських десантників.День працівників сільського господарства відзначається в Україні щорічно в третю неділю листопада згідно з Указом Президента №428/93 від 7 жовтня 1993 року.Це професійне свято працівників сільського господарства, підприємств із переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних та підприємств, що їх обслуговують та організацій агропромислового комплексу.Всесвітній день телебачення, який відзначається щорічно 21 листопада, був проголошений Генасамблеєю ООН у грудні 1996 року, на ознаменування дати проведення в ООН першого Всесвітнього телевізійного форуму в 1996 році.ООН заснувала цей День, як визнання впливу, що зростає, який надає телебачення на процеси ухвалення рішень, привертаючи увагу всього світу до конфліктів та загроз миру та безпеці, а також його потенційну роль у фокусуванні уваги на інших великих проблемах, включно з економічними та соціальними питаннями.Всесвітній день привітань заснували у 1973 році Браян та Майкл Маккормак у відповідь на війну Судного дня, збройний конфлікт між Ізраїлем та Єгиптом.Всесвітній день привітань – це глобальна кампанія боротьби за мир. Кожен учасник цього дня має привітатись як мінімум із десятьма людьми. Вітаючи інших, учасники прагнуть донести до світових лідерів необхідність вирішувати проблеми та врегулювати конфлікти шляхом комунікації, а не за допомогою зброї.Всесвітній день привітань підтримують люди в усьому світі, серед них 31 лауреат Нобелівської премії миру. За понад сорок років існування свята його відзначають у 180 країнах.День без музики – неофіційна кампанія, ініціював яку музикант і музичний продюсер Білл Драммонд. Її завдання — привернути увагу до проблеми знецінення музики як форми мистецтва через її бездумне використання у суспільстві.Дата 21 листопада обрана тому, що наступного дня католицька церква відзначає пам'ять святої мучениці Цецилії Римської, яка є покровителькою церковної музики. Таким чином, День без музики – це своєрідний піст перед святом.У цей день радіостанції, які беруть участь у кампанії, протягом 24 годин не транслюють музику, зокрема джингли. Відмовляються від трансляції музики і деякі магазини та кафе. А у всіх кінотеатрах міста Лінц в Австрії 21 листопада показують фільми без саундтреків.Цього дня відзначають церковне свято - Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних, в який вшановують ангелів та архангелів. Свято встановлене у 4 столітті Лаодикійським собором. Вибір дати пов'язаний з нумерологією: листопад - дев'ятий місяць від початку року (у давнину відзначався у березні), що символізує дев'ять ангельських чинів. Восьме число (за Юліанським календарем) місяця - вказівка на "день осьмий", в який має відбутися Собор усіх сил Небесних під час Страшного суду.: день віконець, що світяться, день начинки, день пряника і день помилкового визнання.: Михайло, Гавриїл, Марфа, Альберт.