Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:20
Протягом доби 20 листопада на Волині зареєстрували 302 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Із цієї кількості у районах та громадах виявили:
Луцький район – 151 хворий:
• Луцька ТГ – 96 хворих
• Боратинська ТГ – 3 хворих
• Берестечківська ТГ – 1 хворий
• Городищенська – 6 хворих
• Горохівська ТГ – 17 хворих
• Колківська ТГ – 5 хворих
• Підгайцівська ТГ – 16 хворих
• Торчинська ТГ — 7 хворих.
Володимир-Волинський район – 62 хворих:
• Володимир-Волинська ТГ – 14 хворих
• Іваничівська ТГ – 2 хворих
• Нововолинська ТГ — 45хворих
• Поромівська ТГ – 1 хворий.
Камінь-Каширський район – 18 хворих:
• Камінь-Каширська ТГ – 4 хворих
• Любешівська ТГ – 8 хворих
• Сошичненська ТГ – 6 хворих.
Ковельський район – 71 хворий:
• Велимчанська ТГ – 1 хворий
• Дубечненська ТГ – 6 хворих
• Дубівська ТГ – 1 хворий
• Заболоттівська ТГ – 2 хворих
• Забродівська ТГ – 7 хворих
• Ковельська ТГ – 28 хворих
• Поворська ТГ – 1 хворий
• Ратнівська – 10 хворих
• Самарівська ТГ – 1 хворий
• Сереховичівська ТГ – 3 хворих
• Старовижівська ТГ — 6 хворих
• Турійська ТГ – 5 хворих
Госпіталізували за добу на Волині 42 хворих, 260 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 21 листопада в області зареєстрували 89 600 випадків.
Одужало –74 842 особи (за останню добу – 228).
Летальних випадків (осіб) – 1841, з них за останню добу – 4: Луцький район – 1 випадок ( Луцька ТГ), Володимир-Волинський район – 2 випадки (Нововолинська ТГ-2), Камінь-Каширський район — 1 випадок (Прилісненська ТГ).
Методом ПЛР всього обстежили 373 392 осіб, за останню добу –766 осіб.
За добу 20 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 3231 щеплення. Першою дозою щеплено 1392 особи та другою дозою – 1839 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 274 639 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 182 449 людей. Загалом провели 457 088 щеплень.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Із цієї кількості у районах та громадах виявили:
Луцький район – 151 хворий:
• Луцька ТГ – 96 хворих
• Боратинська ТГ – 3 хворих
• Берестечківська ТГ – 1 хворий
• Городищенська – 6 хворих
• Горохівська ТГ – 17 хворих
• Колківська ТГ – 5 хворих
• Підгайцівська ТГ – 16 хворих
• Торчинська ТГ — 7 хворих.
Володимир-Волинський район – 62 хворих:
• Володимир-Волинська ТГ – 14 хворих
• Іваничівська ТГ – 2 хворих
• Нововолинська ТГ — 45хворих
• Поромівська ТГ – 1 хворий.
Камінь-Каширський район – 18 хворих:
• Камінь-Каширська ТГ – 4 хворих
• Любешівська ТГ – 8 хворих
• Сошичненська ТГ – 6 хворих.
Ковельський район – 71 хворий:
• Велимчанська ТГ – 1 хворий
• Дубечненська ТГ – 6 хворих
• Дубівська ТГ – 1 хворий
• Заболоттівська ТГ – 2 хворих
• Забродівська ТГ – 7 хворих
• Ковельська ТГ – 28 хворих
• Поворська ТГ – 1 хворий
• Ратнівська – 10 хворих
• Самарівська ТГ – 1 хворий
• Сереховичівська ТГ – 3 хворих
• Старовижівська ТГ — 6 хворих
• Турійська ТГ – 5 хворих
Госпіталізували за добу на Волині 42 хворих, 260 – лікуються амбулаторно.
Усього станом на 21 листопада в області зареєстрували 89 600 випадків.
Одужало –74 842 особи (за останню добу – 228).
Летальних випадків (осіб) – 1841, з них за останню добу – 4: Луцький район – 1 випадок ( Луцька ТГ), Володимир-Волинський район – 2 випадки (Нововолинська ТГ-2), Камінь-Каширський район — 1 випадок (Прилісненська ТГ).
Методом ПЛР всього обстежили 373 392 осіб, за останню добу –766 осіб.
За добу 20 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 3231 щеплення. Першою дозою щеплено 1392 особи та другою дозою – 1839 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 274 639 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 182 449 людей. Загалом провели 457 088 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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