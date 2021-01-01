вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу на Волині за минулу добу

Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Протягом доби 20 листопада на Волині зареєстрували 302 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Із цієї кількості у районах та громадах виявили:

Луцький район – 151 хворий:

• Луцька ТГ – 96 хворих
• Боратинська ТГ – 3 хворих
• Берестечківська ТГ – 1 хворий
• Городищенська – 6 хворих
• Горохівська ТГ – 17 хворих
• Колківська ТГ – 5 хворих
• Підгайцівська ТГ – 16 хворих
• Торчинська ТГ — 7 хворих.

Володимир-Волинський район – 62 хворих:

• Володимир-Волинська ТГ – 14 хворих
• Іваничівська ТГ – 2 хворих
• Нововолинська ТГ — 45хворих
• Поромівська ТГ – 1 хворий.

Камінь-Каширський район – 18 хворих:

• Камінь-Каширська ТГ – 4 хворих
• Любешівська ТГ – 8 хворих
• Сошичненська ТГ – 6 хворих.

Ковельський район – 71 хворий:

• Велимчанська ТГ – 1 хворий
• Дубечненська ТГ – 6 хворих
• Дубівська ТГ – 1 хворий
• Заболоттівська ТГ – 2 хворих
• Забродівська ТГ – 7 хворих
• Ковельська ТГ – 28 хворих
• Поворська ТГ – 1 хворий
• Ратнівська – 10 хворих
• Самарівська ТГ – 1 хворий
• Сереховичівська ТГ – 3 хворих
• Старовижівська ТГ — 6 хворих
• Турійська ТГ – 5 хворих

Госпіталізували за добу на Волині 42 хворих, 260 – лікуються амбулаторно.

Усього станом на 21 листопада в області зареєстрували 89 600 випадків.

Одужало –74 842 особи (за останню добу – 228).

Летальних випадків (осіб) – 1841, з них за останню добу – 4: Луцький район – 1 випадок ( Луцька ТГ), Володимир-Волинський район – 2 випадки (Нововолинська ТГ-2), Камінь-Каширський район — 1 випадок (Прилісненська ТГ).

Методом ПЛР всього обстежили 373 392 осіб, за останню добу –766 осіб.

За добу 20 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 3231 щеплення. Першою дозою щеплено 1392 особи та другою дозою – 1839 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 274 639 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 182 449 людей. Загалом провели 457 088 щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ціє недуги в Україні за добу
Сьогодні, 09:11
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
20 листопад, 10:24
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
20 листопад, 09:27
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за минулу добу
18 листопад, 08:58
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:20
21 листопада: що сьогодні відзначають в Україні та світі
Сьогодні, 09:40
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ціє недуги в Україні за добу
Сьогодні, 09:11
У новому році комуналка подорожчає: за які послуги доведеться платити більше
Сьогодні, 08:21
В Польщі змінили правила перебування заробітчан: що варто знати українцям
Сьогодні, 07:10
Схожі новини
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ціє недуги в Україні за добу Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ціє недуги в Україні за добу
Сьогодні, 09:11
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
20 листопад, 10:24
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
20 листопад, 09:27
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за минулу добу Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за минулу добу
18 листопад, 08:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:20
 0
21 листопада: що сьогодні відзначають в Україні та світі
Сьогодні, 09:40
 0
Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо ціє недуги в Україні за добу
Сьогодні, 09:11
 0
У новому році комуналка подорожчає: за які послуги доведеться платити більше
Сьогодні, 08:21
 0
В Польщі змінили правила перебування заробітчан: що варто знати українцям
Сьогодні, 07:10
 0
Медіа
відео
1/8