Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу на Волині за минулу добу

Протягом доби 20 листопада на Волині зареєстрували 302 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Із цієї кількості у районах та громадах виявили:Луцький район – 151 хворий:• Луцька ТГ – 96 хворих• Боратинська ТГ – 3 хворих• Берестечківська ТГ – 1 хворий• Городищенська – 6 хворих• Горохівська ТГ – 17 хворих• Колківська ТГ – 5 хворих• Підгайцівська ТГ – 16 хворих• Торчинська ТГ — 7 хворих.Володимир-Волинський район – 62 хворих:• Володимир-Волинська ТГ – 14 хворих• Іваничівська ТГ – 2 хворих• Нововолинська ТГ — 45хворих• Поромівська ТГ – 1 хворий.Камінь-Каширський район – 18 хворих:• Камінь-Каширська ТГ – 4 хворих• Любешівська ТГ – 8 хворих• Сошичненська ТГ – 6 хворих.Ковельський район – 71 хворий:• Велимчанська ТГ – 1 хворий• Дубечненська ТГ – 6 хворих• Дубівська ТГ – 1 хворий• Заболоттівська ТГ – 2 хворих• Забродівська ТГ – 7 хворих• Ковельська ТГ – 28 хворих• Поворська ТГ – 1 хворий• Ратнівська – 10 хворих• Самарівська ТГ – 1 хворий• Сереховичівська ТГ – 3 хворих• Старовижівська ТГ — 6 хворих• Турійська ТГ – 5 хворихГоспіталізували за добу на Волині 42 хворих, 260 – лікуються амбулаторно.Усього станом на 21 листопада в області зареєстрували 89 600 випадків.Одужало –74 842 особи (за останню добу – 228).Летальних випадків (осіб) – 1841, з них за останню добу – 4: Луцький район – 1 випадок ( Луцька ТГ), Володимир-Волинський район – 2 випадки (Нововолинська ТГ-2), Камінь-Каширський район — 1 випадок (Прилісненська ТГ).Методом ПЛР всього обстежили 373 392 осіб, за останню добу –766 осіб.За добу 20 листопада 2021 року проти COVID-19 в області провели 3231 щеплення. Першою дозою щеплено 1392 особи та другою дозою – 1839 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 274 639 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 182 449 людей. Загалом провели 457 088 щеплень.