Викрили на Волині: аби простіше було влаштуватися на роботу, українець вдавав із себе словенця

У «Ягодині» прикордонники учора, 20 листопада, виявили українця з підробленими словенським паспортом, ID-карткою та водійським посвідченням.Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного загону Західного регіонального управління Держприкордонслужби.Прямуючи на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», подорожній надав на контроль словенський закордонний паспорт. Під час перевірки документа в інспектора виникли сумніви щодо його справжності. Дослідивши паспорт за допомогою технічних засобів прикордонного контролю, правоохоронці встановили, що він підроблений.Про це згодом також зізнався і сам чоловік, повідомивши, що є громадянином України. Фальшивкою ж скористався, аби простіше було влаштуватися на роботу за кордоном. Липовими виявилися й словенська ID-картка та водійське посвідчення, які 39-річний чоловік також пред'явив охоронцям держрубежу.За спробу незаконного перетинання державного кордону громадянина притягнуть до адміністративної відповідальності. Крім того, прикордонники направили до Національної поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».