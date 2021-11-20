Росія готується до нападу на Україну на початку 2022 року, – розвідка

Кирило Буданов вважає, що Росія готується до нападу на країну наприкінці січня або початку лютого 2022 року.



В інтерв’ю виданню



Буданов припустив, що напад може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході країни, десантні атаки в Одесі і Маріуполі Донецької області і менше вторгнення через сусідню Білорусь.



При цьому він зазначив, що таким атакам передує серія психологічних операцій, які вже проводяться, щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність захищатися, включаючи протести проти вакцинації від COVID-19 і міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі.



Україна зі свого боку на додаток до допомоги США вишукує додаткові системи протиповітряної, протиракетної і безпілотної захисту, а також пристрої радіоелектронного придушення, включаючи ракетні батареї “Патріот” і протиракетні, артилерійські та мінометні системи.



У п’ятницю новий міністр оборони України Олексій Резніков заявив The Washington Post, що поки точно невідомо, чи прийняв Володимир Путін остаточне рішення про наступ. У той же час Буданов підкреслив, що РФ збільшує кількість військ і озброєння в окупованому Криму і стягує системи балістичних ракет малої дальності “Іскандер” та інше озброєння до кордону.



Глава ГУР також зазначив, що жорсткі погодні умови в січні-лютому ніяк не відвадять росіян від нападу. “Для нас і росіян це не проблема”, — сказав Буданов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Українивважає, що Росія готується до нападу на країну наприкінці січня або початку лютого 2022 року.В інтерв’ю виданню Military Times він повідомив, що Росія зосередила біля кордонів України понад 92 тис. військовослужбовців.Буданов припустив, що напад може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході країни, десантні атаки в Одесі і Маріуполі Донецької області і менше вторгнення через сусідню Білорусь.При цьому він зазначив, що таким атакам передує серія психологічних операцій, які вже проводяться, щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність захищатися, включаючи протести проти вакцинації від COVID-19 і міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі.Україна зі свого боку на додаток до допомоги США вишукує додаткові системи протиповітряної, протиракетної і безпілотної захисту, а також пристрої радіоелектронного придушення, включаючи ракетні батареї “Патріот” і протиракетні, артилерійські та мінометні системи.У п’ятницю новий міністр оборони Українизаявив The Washington Post, що поки точно невідомо, чи прийнявостаточне рішення про наступ. У той же час Буданов підкреслив, що РФ збільшує кількість військ і озброєння в окупованому Криму і стягує системи балістичних ракет малої дальності “Іскандер” та інше озброєння до кордону.Глава ГУР також зазначив, що жорсткі погодні умови в січні-лютому ніяк не відвадять росіян від нападу. “Для нас і росіян це не проблема”, — сказав Буданов.

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