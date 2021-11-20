Росія готується до нападу на Україну на початку 2022 року, – розвідка
Сьогодні, 15:00
Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія готується до нападу на країну наприкінці січня або початку лютого 2022 року.
В інтерв’ю виданню Military Times він повідомив, що Росія зосередила біля кордонів України понад 92 тис. військовослужбовців.
Буданов припустив, що напад може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході країни, десантні атаки в Одесі і Маріуполі Донецької області і менше вторгнення через сусідню Білорусь.
При цьому він зазначив, що таким атакам передує серія психологічних операцій, які вже проводяться, щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність захищатися, включаючи протести проти вакцинації від COVID-19 і міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі.
Україна зі свого боку на додаток до допомоги США вишукує додаткові системи протиповітряної, протиракетної і безпілотної захисту, а також пристрої радіоелектронного придушення, включаючи ракетні батареї “Патріот” і протиракетні, артилерійські та мінометні системи.
У п’ятницю новий міністр оборони України Олексій Резніков заявив The Washington Post, що поки точно невідомо, чи прийняв Володимир Путін остаточне рішення про наступ. У той же час Буданов підкреслив, що РФ збільшує кількість військ і озброєння в окупованому Криму і стягує системи балістичних ракет малої дальності “Іскандер” та інше озброєння до кордону.
Глава ГУР також зазначив, що жорсткі погодні умови в січні-лютому ніяк не відвадять росіян від нападу. “Для нас і росіян це не проблема”, — сказав Буданов.
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В інтерв’ю виданню Military Times він повідомив, що Росія зосередила біля кордонів України понад 92 тис. військовослужбовців.
Буданов припустив, що напад може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході країни, десантні атаки в Одесі і Маріуполі Донецької області і менше вторгнення через сусідню Білорусь.
При цьому він зазначив, що таким атакам передує серія психологічних операцій, які вже проводяться, щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність захищатися, включаючи протести проти вакцинації від COVID-19 і міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі.
Україна зі свого боку на додаток до допомоги США вишукує додаткові системи протиповітряної, протиракетної і безпілотної захисту, а також пристрої радіоелектронного придушення, включаючи ракетні батареї “Патріот” і протиракетні, артилерійські та мінометні системи.
У п’ятницю новий міністр оборони України Олексій Резніков заявив The Washington Post, що поки точно невідомо, чи прийняв Володимир Путін остаточне рішення про наступ. У той же час Буданов підкреслив, що РФ збільшує кількість військ і озброєння в окупованому Криму і стягує системи балістичних ракет малої дальності “Іскандер” та інше озброєння до кордону.
Глава ГУР також зазначив, що жорсткі погодні умови в січні-лютому ніяк не відвадять росіян від нападу. “Для нас і росіян це не проблема”, — сказав Буданов.
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