вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Росія готується до нападу на Україну на початку 2022 року, – розвідка

Росія готується до нападу на Україну на початку 2022 року, – розвідка
Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія готується до нападу на країну наприкінці січня або початку лютого 2022 року.

В інтерв’ю виданню Military Times він повідомив, що Росія зосередила біля кордонів України понад 92 тис. військовослужбовців.

Буданов припустив, що напад може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході країни, десантні атаки в Одесі і Маріуполі Донецької області і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

При цьому він зазначив, що таким атакам передує серія психологічних операцій, які вже проводяться, щоб дестабілізувати Україну і підірвати її здатність захищатися, включаючи протести проти вакцинації від COVID-19 і міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі.

Україна зі свого боку на додаток до допомоги США вишукує додаткові системи протиповітряної, протиракетної і безпілотної захисту, а також пристрої радіоелектронного придушення, включаючи ракетні батареї “Патріот” і протиракетні, артилерійські та мінометні системи.

У п’ятницю новий міністр оборони України Олексій Резніков заявив The Washington Post, що поки точно невідомо, чи прийняв Володимир Путін остаточне рішення про наступ. У той же час Буданов підкреслив, що РФ збільшує кількість військ і озброєння в окупованому Криму і стягує системи балістичних ракет малої дальності “Іскандер” та інше озброєння до кордону.

Глава ГУР також зазначив, що жорсткі погодні умови в січні-лютому ніяк не відвадять росіян від нападу. “Для нас і росіян це не проблема”, — сказав Буданов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: атака, Кирило Буданов, Росія, наступ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали найпопулярніші паролі у світі та Україні
Сьогодні, 17:52
На Волині чоловік застав дружину з коханцем і порубав йому голову сокирою
Сьогодні, 16:00
Росія готується до нападу на Україну на початку 2022 року, – розвідка
Сьогодні, 15:00
У Світязі чоловік займався нелегальним бізнесом, облаштувавши заправку
Сьогодні, 14:15
Зеленський посмертно нагородив орденом військового, який служив у волинській бригаді
Сьогодні, 13:53
Схожі новини
Відомий професор з Волині назвав українські землі, які присвоїла Росія Відомий професор з Волині назвав українські землі, які присвоїла Росія
06 листопад, 01:13
РФ викрала проєкт вакцини AstraZeneca для розробки свого «Спутника V» - ЗМІ РФ викрала проєкт вакцини AstraZeneca для розробки свого «Спутника V» - ЗМІ
11 жовтень, 17:05
Через перейменування волинського міста «підгорає» в Росії Через перейменування волинського міста «підгорає» в Росії
01 жовтень, 22:13
Росія розмістила ще одну дивізію біля кордону з Україною Росія розмістила ще одну дивізію біля кордону з Україною
18 вересень, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині завершують ремонт однієї з найзруйнованіших ділянок міжнародної траси.ФОТО
Сьогодні, 22:09
 0
Революція Гідності – на світлинах: у Луцьку згадували події Майдану.ФОТО
Сьогодні, 21:18
 0
Якою буде погода в Україні та у Луцьку зокрема у понеділок, 22 листопада
Сьогодні, 20:15
 0
З грудня в Україні зросте прожитковий мінімум та збільшать пенсії
Сьогодні, 19:05
 0
Назвали найпопулярніші паролі у світі та Україні
Сьогодні, 17:52
 0
Медіа
відео
1/8