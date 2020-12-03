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На Волині чоловік застав дружину з коханцем і порубав йому голову сокирою

На Волині чоловік застав дружину з коханцем і порубав йому голову сокирою
21-го листопада у селі Морозовичі, що біля Нововолинська, чоловіка вдарили по голові та тілі сокирою. Потерпілого прооперували у лікарні.

Про це БУГу стало відомо з власних джерел.

Мешканці села розповіли, що чоловік раніше повернувся з робити з-за кордону та застав дружину нібито з коханцем. Тоді чоловік схопив сокиру і накинувся на суперника.

Як повідомили на фейсбук-сторінці Нововолинської центральної міської лікарні, потерпілий був екстрено прооперований.

Діагноз при госпіталізації: закрита черепно-мозкова травма, підозра на струс головного мозку, три рубані рани волосистої частини голови, рубана рана лівого вуха, рубана рана лівої гомілки, травма грудної клітки праворуч.

Стан пацієнта середньої важкості. Тривають додаткові обстеження.

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Теги: Морозовичі, ревнощі, сокири
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Коментарі 4
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А жінку знайшли?
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Шкода мужика за курву буде сидіти .
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Вона невинувата,завтра в понеділок напише заяву,що її взнасіловали.
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У Любомлі колись чоловік на коханців виварку з киплячою білизною вилив. Перев'язки медсестри робили з реготом.
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