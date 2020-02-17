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Назвали найпопулярніші паролі у світі та Україні

Назвали найпопулярніші паролі у світі та Україні
Розробник сервісів для безпеки в інтернеті Nord Security опублікував рейтинг 200 найпопулярніших паролів 2021 року. Окремо можна подивитися найпопулярніші паролі українців.

Про це свідчать дані на сайті Nord Security, передає видання "Рубрика".

Сервіс склав список паролів разом із незалежними компаніями, які спеціалізуються на вивченні кібербезпеки. Разом вони проаналізували базу даних на 4 терабайти, що стосувалася користувачів із 50 країн.

У всьому світі найпопулярнішим паролем є "123456", його у досліджуваних країнах використовували 103 мільйони разів. Також у список 10 найпопулярніших паролів потрапили:

123456789;
12345;
qwerty;
password;
12345678;
111111;
123123;
1234567890;
1234567.

Усі ці паролі можна зламати менш ніж за 1 секунду.

Водночас найпопулярнішим серед українців став пароль "qwerty" — його використовували понад 300 тисяч разів.

У 10 найпопулярніших паролів серед українців також потрапили:

123456;
123456789;
1234567890;
12345678;
qwerty123;
qwertyuiop;
1234567;
password;
1qaz2wsx.

Усі ці паролі також можна зламати менш ніж за 1 секунду. Крім того, в рейтингу були паролі, які можна зламати за декілька годин або днів.

Наприклад, на зламування паролів "741852963" та "anastasiya", за даними Nord Security, може знадобитися 12 днів, на зламування "ronaldinho" — 6 днів, а на "anastasia", "megoloman" — день.

На думку експертів, щоб зламати пароль "abrakadabra", доведеться витратити чотири місяці.

Як створити надійний пароль?

У Nord Security нагадують, що пароль має бути складним і містити щонайменше 12 символів, різну комбінацію великих і малих літер, цифр тощо. Також рекомендують використовувати генератори паролів.

Крім того, небезпечно використовувати один пароль для декількох облікових записів. Якщо хакери дізнаються пароль до одного з профілів, під загрозою зламу опиняться і всі інші.

Змінювати паролі рекомендують кожні 90 днів. А щоб не забути їх, радять користуватися спеціальними сервісами для збереження паролів.

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Теги: пароль, кібербезпека
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