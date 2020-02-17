Назвали найпопулярніші паролі у світі та Україні





Про це свідчать дані на сайті Nord Security, передає видання "



Сервіс склав список паролів разом із незалежними компаніями, які спеціалізуються на вивченні кібербезпеки. Разом вони проаналізували базу даних на 4 терабайти, що стосувалася користувачів із 50 країн.



У всьому світі найпопулярнішим паролем є "123456", його у досліджуваних країнах використовували 103 мільйони разів. Також у список 10 найпопулярніших паролів потрапили:



123456789;

12345;

qwerty;

password;

12345678;

111111;

123123;

1234567890;

1234567.



Усі ці паролі можна зламати менш ніж за 1 секунду.



Водночас найпопулярнішим серед українців став пароль "qwerty" — його використовували понад 300 тисяч разів.



У 10 найпопулярніших паролів серед українців також потрапили:



123456;

123456789;

1234567890;

12345678;

qwerty123;

qwertyuiop;

1234567;

password;

1qaz2wsx.



Усі ці паролі також можна зламати менш ніж за 1 секунду. Крім того, в рейтингу були паролі, які можна зламати за декілька годин або днів.



Наприклад, на зламування паролів "741852963" та "anastasiya", за даними Nord Security, може знадобитися 12 днів, на зламування "ronaldinho" — 6 днів, а на "anastasia", "megoloman" — день.



На думку експертів, щоб зламати пароль "abrakadabra", доведеться витратити чотири місяці.



Як створити надійний пароль?



У Nord Security нагадують, що пароль має бути складним і містити щонайменше 12 символів, різну комбінацію великих і малих літер, цифр тощо. Також рекомендують використовувати генератори паролів.



Крім того, небезпечно використовувати один пароль для декількох облікових записів. Якщо хакери дізнаються пароль до одного з профілів, під загрозою зламу опиняться і всі інші.



Змінювати паролі рекомендують кожні 90 днів. А щоб не забути їх, радять користуватися спеціальними сервісами для збереження паролів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розробник сервісів для безпеки в інтернеті Nord Security опублікував рейтинг 200 найпопулярніших паролів 2021 року. Окремо можна подивитися найпопулярніші паролі українців.Про це свідчать дані на сайті Nord Security, передає видання " Рубрика ".Сервіс склав список паролів разом із незалежними компаніями, які спеціалізуються на вивченні кібербезпеки. Разом вони проаналізували базу даних на 4 терабайти, що стосувалася користувачів із 50 країн.У всьому світі найпопулярнішим паролем є "123456", його у досліджуваних країнах використовували 103 мільйони разів. Також у список 10 найпопулярніших паролів потрапили:123456789;12345;qwerty;password;12345678;111111;123123;1234567890;1234567.Усі ці паролі можна зламати менш ніж за 1 секунду.Водночас найпопулярнішим серед українців став пароль "qwerty" — його використовували понад 300 тисяч разів.У 10 найпопулярніших паролів серед українців також потрапили:123456;123456789;1234567890;12345678;qwerty123;qwertyuiop;1234567;password;1qaz2wsx.Усі ці паролі також можна зламати менш ніж за 1 секунду. Крім того, в рейтингу були паролі, які можна зламати за декілька годин або днів.Наприклад, на зламування паролів "741852963" та "anastasiya", за даними Nord Security, може знадобитися 12 днів, на зламування "ronaldinho" — 6 днів, а на "anastasia", "megoloman" — день.На думку експертів, щоб зламати пароль "abrakadabra", доведеться витратити чотири місяці.У Nord Security нагадують, що пароль має бути складним і містити щонайменше 12 символів, різну комбінацію великих і малих літер, цифр тощо. Також рекомендують використовувати генератори паролів.Крім того, небезпечно використовувати один пароль для декількох облікових записів. Якщо хакери дізнаються пароль до одного з профілів, під загрозою зламу опиняться і всі інші.Змінювати паролі рекомендують кожні 90 днів. А щоб не забути їх, радять користуватися спеціальними сервісами для збереження паролів.

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