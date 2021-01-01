Якою буде погода в Україні та у Луцьку зокрема у понеділок, 22 листопада

Погода в Україні у понеділок, 22 листопада, буде прохолодною. У низці регіонів вдень та вночі дощитиме.Про це повідомляє Укргідрометцентр.Тиждень почнеться доволі похмуро. У більшості областей буде хмарно з проясненнями.Найхолодніше буде на Півночі – +5...+7 градусів. Таку ж температуру повітря прогнозують на Буковині та Прикарпатті. У західних та центральних областях стовпчики термометрів коливатимуться до +6...+8 градусів.Найтеплішу погоду обіцяють традиційно на Півдні. Наприклад, в Одеській області – +11...+13, а в окупованому Криму – +12...+14.До речі, нічних морозів не повинно бути. Найнижча температура повітря сягатиме +3...+5. Пориви вітру – 5 – 10 метрів за секунду.Де дощитимеДощі накриють західні регіони, крім Івано-Франківської та Чернівецької областей. Також вдень дощитиме на Сході та Півдні. Зокрема, у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.Яка погода буде в КиєвіУ столиці в понеділок істотних опадів не буде. Сонце виглядатиме з-за хмар.Вдень стовпчики термометрів триматимуться на рівні +6...+8 градусів, а вночі – +4...+6.Погода в містах України 22 листопада:Ужгород – +6...+8Львів – +6...+8Івано-Франківськ – +5...+7Тернопіль – +6...+8Чернівці – +5...+7Хмельницький – +6...+8Рівне – +6...+8Житомир – +6...+8Вінниця – +6...+8Одеса – +9...+11Миколаїв – +9...+11Херсон – +11...+13Сімферополь – +12...+14Кропивницький – +7...+9Черкаси – +6...+8Чернігів – +5...+7Суми – +5...+7Полтава – +6...+8Дніпро – +7...+9Запоріжжя – +10..+12Донецьк – +7...+9Луганськ – +7...+9Харків – +6...+8Київ – +6...+8