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Революція Гідності – на світлинах: у Луцьку згадували події Майдану.ФОТО

Революція Гідності – на світлинах: у Луцьку згадували події Майдану.ФОТО
У День Гідності та Свободи 21 листопада в обласному центрі Волині відкрили фотостенд із подіями Майдану в Луцьку та Києві. Виставку, на якій розмістили 20 світлин із подіями у столиці та світлини фотографа Павла Березюка, влаштували проста неба на Театральному майдані.

Про це пише Суспільне.

Перед початком фотовиставки активісти, молодь та небайдужі волиняни зібралися на спільний молебень на меморіалі біля пам’ятника волинським Героям Небесної Сотні.
Революція Гідності – на світлинах: у Луцьку згадували події Майдану.ФОТО

Після молитви створили імпровізоване наметове містечко, яке нагадувало події початку Революції Гідності, та поряд поставили бочку, у якій розпалили вогонь.
Революція Гідності – на світлинах: у Луцьку згадували події Майдану.ФОТО

Як розповів учасник Революції Гідності, атовець Олексій Кушнєр, День Гідності та Свободи показує людям, що кожна дія народу може призвести до величезних зрушень в державі.

«Коли ми вийшли на Майдан, то не знали, до якого логічного кінця це прийде: чи будемо мати ми перемогу. Сьогоднішній день для мене з однієї сторони позитивний, і я вважаю, що це було не даремно. Я бачу позитивні зміни в країні, бачу, що країна рухається до союзу європейських демократичних країн. Але цей день і сумний, бо я памятаю ціну, котру ми заплатили. Революція Гідності закінчилася, але війна на сході триває», – зазначив лучанин.
Революція Гідності – на світлинах: у Луцьку згадували події Майдану.ФОТО

Учасниця Революції Гідності Катерина Артемук розповіла: тогочасні події залишаться в памяті багатьох людей на все життя.

«Були чутні постріли і бігли звідти люди, було темнувато й один чоловік вибіг мені назустріч із повністю закривавленою головою, я намагалася йому допомогти, підбігла, питала що таке, що можу для вас зробити, а він був, як не у собі, кричав, що треба звідти тікати», – зазначила волинянка.

Згадували події 2013 року присутні на заході у вільному мікрофоні, а згодом переглянули фільм про Майдан. Учасників зустрічі пригощали чаєм та канапками.

Усього на захід зібралося майже сто волинян.
Революція Гідності – на світлинах: у Луцьку згадували події Майдану.ФОТО
Революція Гідності – на світлинах: у Луцьку згадували події Майдану.ФОТО


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Теги: Революції Гідності, фотовиставка
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Коментарі 1
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і клоун президент, і пащенка не видно вже.
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