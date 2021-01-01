На Волині завершують ремонт однієї з найзруйнованіших ділянок міжнародної траси.ФОТО

Наближаються до завершення ремонтні роботи на ділянці міжнародної атомобільної дороги М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), що пролягає селищем Голоби Ковельського району. Повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Ще донедавна на шляху між Ковелем і Луцьком саме цей зруйнований 6-кілометровий відтинок був об’єктом небезпідставних нарікань з боку водіїв.Активні ремонтні роботи тут розпочались на початку червня.Після завершення фрезерування зношеного дорожнього покриття дорожники влаштували посилену основу шляхом укладання щебенево-піщаної суміші та регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу за методом «холодного ресайклінгу». Поверх неї уклали два шари асфальту.На нове дорожнє покриття дорожники нанесли розмітку, влаштовали пішохідні доріжки, тротуари і місцевий проїзд, облаштовали узбіччя, посадкові майданчики, засоби заспокоєння руху. Попереду роботи з влаштування ліній зовнішнього освітлення, встановлення бар’єрного і пішохідного огородження, дорожніх знаків, нових автопавільйонів.Підрядник – ТзОВ «Автомагістраль-Південь».У рамках реалізації програми "Велике будівництво" в 2021 році ремонтуємо 57,4 км автодороги М-19, як і передбачалось амбітним планом відновлення цього автошляху в поточному році. Фінішне асфальтування проведено майже на 57 км.