Аграрії Волині зібрали цього року більший урожай





У рослинництві одержали продукції на 6,6% більше, у тваринництві – на 4,5% менше. Про це



В аграрному виробництві області переважала продукція рослинництва, частка якої складала 71,8%. Станом на 1 листопада господарства усіх категорій зібрали:



- 1244 тисяч тонн зернових та зернобобових культур

- 1209 тисяч тонн картоплі

- 294 тисяч тонн цукрового буряку

- 280 тисяч тонн овочів

- 157 тисяч тонн ріпаку

- 94 тисяч тонн соняшнику

- 93 тисяч тонн сої

- 39 тисяч тонн плодових та ягідних культур.



Кращий, ніж минулого року, отримали урожай кукурудзи, сої, цукрового буряку, ріпаку, плодових та ягідних культур, овочів відкритого ґрунту, соняшнику.



Господарства населення залишались основними виробниками картоплі, овочів, плодів і ягід, у тваринництві – молока та яєць. Підприємства домінували у вирощуванні зернових та технічних культур, виробництві м’яса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні-жовтні 2021 року обсяг сільськогосподарської продукції становив 14,9 мільярда гривень, що на 3,2% більше проти відповідного періоду минулого року.У рослинництві одержали продукції на 6,6% більше, у тваринництві – на 4,5% менше. Про це Бізнес.Район повідомили у Головному управління статистики у Волинській областіВ аграрному виробництві області переважала продукція рослинництва, частка якої складала 71,8%. Станом на 1 листопада господарства усіх категорій зібрали:- 1244 тисяч тонн зернових та зернобобових культур- 1209 тисяч тонн картоплі- 294 тисяч тонн цукрового буряку- 280 тисяч тонн овочів- 157 тисяч тонн ріпаку- 94 тисяч тонн соняшнику- 93 тисяч тонн сої- 39 тисяч тонн плодових та ягідних культур.Кращий, ніж минулого року, отримали урожай кукурудзи, сої, цукрового буряку, ріпаку, плодових та ягідних культур, овочів відкритого ґрунту, соняшнику.Господарства населення залишались основними виробниками картоплі, овочів, плодів і ягід, у тваринництві – молока та яєць. Підприємства домінували у вирощуванні зернових та технічних культур, виробництві м’яса.

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