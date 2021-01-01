Українських водіїв попередили про конфіскації автомобілів на дорогах





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Наразі автомобілі взялися конфісковувати лише у двох містах України, проте влада налаштована рішуче. Відомо, що скоро таке покарання діятиме у всіх містах.



Конфіскацією автомобілів займається два державних відомства:

- Міністерство внутрішніх справ та Департамент виконавчої служби

- Міністерства юстиції.



Через що конфіскують автомобілі



Конфісковують автомобілі за борги. Зазвичай, штрафують водіїв, які не сплачують штрафи за «значне» перевищення швидкості. Під значним перевищенням в Мінюсті зараз розуміють їзду на швидкості від 150 кілометрів на годину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З осені 2021 в Україні почали конфісковувати автомобілі. Під показове покарання вже потрапили декілька дорогих іномарок.Про це пише Автотема Наразі автомобілі взялися конфісковувати лише у двох містах України, проте влада налаштована рішуче. Відомо, що скоро таке покарання діятиме у всіх містах.- Міністерство внутрішніх справ та Департамент виконавчої служби- Міністерства юстиції.Конфісковують автомобілі за борги. Зазвичай, штрафують водіїв, які не сплачують штрафи за «значне» перевищення швидкості. Під значним перевищенням в Мінюсті зараз розуміють їзду на швидкості від 150 кілометрів на годину.

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