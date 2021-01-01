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Українських водіїв попередили про конфіскації автомобілів на дорогах

Українських водіїв попередили про конфіскації автомобілів на дорогах
З осені 2021 в Україні почали конфісковувати автомобілі. Під показове покарання вже потрапили декілька дорогих іномарок.

Про це пише Автотема.

Наразі автомобілі взялися конфісковувати лише у двох містах України, проте влада налаштована рішуче. Відомо, що скоро таке покарання діятиме у всіх містах.

Конфіскацією автомобілів займається два державних відомства:
- Міністерство внутрішніх справ та Департамент виконавчої служби
- Міністерства юстиції.

Через що конфіскують автомобілі

Конфісковують автомобілі за борги. Зазвичай, штрафують водіїв, які не сплачують штрафи за «значне» перевищення швидкості. Під значним перевищенням в Мінюсті зараз розуміють їзду на швидкості від 150 кілометрів на годину.

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Теги: штрафи, конфіскація автомобілів
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