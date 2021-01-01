Українських водіїв попередили про конфіскації автомобілів на дорогах
Сьогодні, 03:30
З осені 2021 в Україні почали конфісковувати автомобілі. Під показове покарання вже потрапили декілька дорогих іномарок.
Про це пише Автотема.
Наразі автомобілі взялися конфісковувати лише у двох містах України, проте влада налаштована рішуче. Відомо, що скоро таке покарання діятиме у всіх містах.
Конфіскацією автомобілів займається два державних відомства:
- Міністерство внутрішніх справ та Департамент виконавчої служби
- Міністерства юстиції.
Через що конфіскують автомобілі
Конфісковують автомобілі за борги. Зазвичай, штрафують водіїв, які не сплачують штрафи за «значне» перевищення швидкості. Під значним перевищенням в Мінюсті зараз розуміють їзду на швидкості від 150 кілометрів на годину.
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Про це пише Автотема.
Наразі автомобілі взялися конфісковувати лише у двох містах України, проте влада налаштована рішуче. Відомо, що скоро таке покарання діятиме у всіх містах.
Конфіскацією автомобілів займається два державних відомства:
- Міністерство внутрішніх справ та Департамент виконавчої служби
- Міністерства юстиції.
Через що конфіскують автомобілі
Конфісковують автомобілі за борги. Зазвичай, штрафують водіїв, які не сплачують штрафи за «значне» перевищення швидкості. Під значним перевищенням в Мінюсті зараз розуміють їзду на швидкості від 150 кілометрів на годину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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