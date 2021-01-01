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Лучан запрошують долучитися до благодійної акції на підтримку малозабезпечених сімей

Лучан запрошують долучитися до благодійної акції на підтримку малозабезпечених сімей
Лучан запрошують долучитися до благодійної акції «Миколай у камуфляжі».

Минулого року волонтери відвезли благодійну допомогу у дитячі будинки, а цього року планують допомогти малозабезпеченим сім'ям, зокрема у віддалених селах області. Про це у фейсбуці написав активіст, координатор Волинського осередку у Основа Майбутнього Назарій Тарнавський.

Подарункові пакети формують за віком, статтю, розмірами та вподобаннями кожної дитини.

Кожен пакет-подарунок зазвичай містить:

- канцелярія (розмальовки, альбоми для малювання, кольоровий папір та картон, олівці, фломастери, фарби, ручки, лінійка, зошити, блокнот тощо);
- комплект білизни, шапка та рукавиці;
- мінімум три пари шкарпеток;
- засоби особистої гігієни (зубна паста та щітка, мило, шампунь, гель для душу, сухі та вологі серветки);
- одяг та взуття;
- ігри (розвивальні, настільні, пазли);
- спортивний інвентар;
- для найменших – м’які іграшки;
- фрукти та солодощі.

Допомогти фінансово можна за реквізитами:
4149-4393-1400-8610 (ПриватБанк) Тарнавський Н.В.
За детальнішою інформацією можна звернутися до Назарія за номером телефону: 097-427-84-63 (Telegram або Viber).

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Теги: «Миколай у камуфляжі»
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