Лучан запрошують долучитися до благодійної акції на підтримку малозабезпечених сімей





Минулого року волонтери відвезли благодійну допомогу у дитячі будинки, а цього року планують допомогти малозабезпеченим сім'ям, зокрема у віддалених селах області. Про це у Назарій Тарнавський.



Подарункові пакети формують за віком, статтю, розмірами та вподобаннями кожної дитини.



Кожен пакет-подарунок зазвичай містить:



- канцелярія (розмальовки, альбоми для малювання, кольоровий папір та картон, олівці, фломастери, фарби, ручки, лінійка, зошити, блокнот тощо);

- комплект білизни, шапка та рукавиці;

- мінімум три пари шкарпеток;

- засоби особистої гігієни (зубна паста та щітка, мило, шампунь, гель для душу, сухі та вологі серветки);

- одяг та взуття;

- ігри (розвивальні, настільні, пазли);

- спортивний інвентар;

- для найменших – м’які іграшки;

- фрукти та солодощі.



Допомогти фінансово можна за реквізитами:

4149-4393-1400-8610 (ПриватБанк) Тарнавський Н.В.

За детальнішою інформацією можна звернутися до Назарія за номером телефону: 097-427-84-63 (Telegram або Viber).

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