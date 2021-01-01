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Назвали продукти, що прискорюють одужання від коронавірусу

Назвали продукти, що прискорюють одужання від коронавірусу
Йдеться про елемент, який бере участь у формуванні імунітету на клітинному рівні.

Дієтолог та нутриціолог Лера Лавскі перерахувала продукти, які надають допомогу у боротьбі організму з Covid-19. Про це повідомляє golos.ua.

Лікар порадила збагатити раціон людини, що лікується, їжею з рясним вмістом цинку. Справа в тому, що цей елемент бере участь у формуванні імунітету на клітинному рівні.

«Цинк міститься у продуктах тваринного походження: у м’ясі, у печінці, рибі та морепродуктах (устриці, молюски та оселедець). З рослинних джерел: зародки пшениці, бурий рис, овес, морква, горох, шпинат, цибуля та практично всі горіхи», — повідомила фахівець.

Визначити дефіцит цинку в організмі не складе труднощів. Так, експерт рекомендує звернути увагу на такі ознаки, як висипання, лущення на шкірі. Крім того, на нестачу цинку вказують дерматити, псоріаз та тривалий процес загоєння ран.

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Теги: коронавірус, нутріціолог, Лавскі
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