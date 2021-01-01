Назвали продукти, що прискорюють одужання від коронавірусу





Дієтолог та нутриціолог Лера Лавскі перерахувала продукти, які надають допомогу у боротьбі організму з Covid-19. Про це повідомляє



Лікар порадила збагатити раціон людини, що лікується, їжею з рясним вмістом цинку. Справа в тому, що цей елемент бере участь у формуванні імунітету на клітинному рівні.



«Цинк міститься у продуктах тваринного походження: у м’ясі, у печінці, рибі та морепродуктах (устриці, молюски та оселедець). З рослинних джерел: зародки пшениці, бурий рис, овес, морква, горох, шпинат, цибуля та практично всі горіхи», — повідомила фахівець.



Визначити дефіцит цинку в організмі не складе труднощів. Так, експерт рекомендує звернути увагу на такі ознаки, як висипання, лущення на шкірі. Крім того, на нестачу цинку вказують дерматити, псоріаз та тривалий процес загоєння ран.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Йдеться про елемент, який бере участь у формуванні імунітету на клітинному рівні.Дієтолог та нутриціологперерахувала продукти, які надають допомогу у боротьбі організму з Covid-19. Про це повідомляє golos.ua. Лікар порадила збагатити раціон людини, що лікується, їжею з рясним вмістом цинку. Справа в тому, що цей елемент бере участь у формуванні імунітету на клітинному рівні.«Цинк міститься у продуктах тваринного походження: у м’ясі, у печінці, рибі та морепродуктах (устриці, молюски та оселедець). З рослинних джерел: зародки пшениці, бурий рис, овес, морква, горох, шпинат, цибуля та практично всі горіхи», — повідомила фахівець.Визначити дефіцит цинку в організмі не складе труднощів. Так, експерт рекомендує звернути увагу на такі ознаки, як висипання, лущення на шкірі. Крім того, на нестачу цинку вказують дерматити, псоріаз та тривалий процес загоєння ран.

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