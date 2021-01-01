Андрій Разумовський розповів про попит на комерцію, нові проєкти та ціни на житло*
Сьогодні, 12:10
19 листопада у програмі «Актуально» на 12 каналі говорили про ціни на новобудови, іпотеку та комерційні приміщення.
Гість програми – керівник будівельної компанії, депутат Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Зокрема, він розповів про нові проєкти БК «Інвестор».
«Ми розпочали на цьому тижні копати котлован наступного будинку ЖК «Супернова». Сьогодні його пропонували назвати «Капучино». На нашому індплані це 6 будинок. У ньому буде 7 квартир. Ми дуже задоволені тим, що розпочали його», - каже Андрій Разумовський.
Андрій Разумовський зауважив, що це не останній будинок ЖК «Супернова».
Деталі - у відео.
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Гість програми – керівник будівельної компанії, депутат Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Зокрема, він розповів про нові проєкти БК «Інвестор».
«Ми розпочали на цьому тижні копати котлован наступного будинку ЖК «Супернова». Сьогодні його пропонували назвати «Капучино». На нашому індплані це 6 будинок. У ньому буде 7 квартир. Ми дуже задоволені тим, що розпочали його», - каже Андрій Разумовський.
Андрій Разумовський зауважив, що це не останній будинок ЖК «Супернова».
Деталі - у відео.
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