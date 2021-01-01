«Луцька райрада приймає рішення швидко, а головне – прозоро», – депутат Дмитро Піддубний

Депутат Луцької районної ради, член фракції «За майбутнє»,прозвітував про свою роботу за рік на цій посаді.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.4 грудня Луцька районна рада VIII скликання відзначатиме перший рік своєї діяльності після об’єднання Луцького, Горохівського, Рожищенського та Ківерцівського районів.Нагадаємо, нова рада складається із 54 депутатів, які представляють різні політичні сили, і звітуватимуть перед виборцями про підсумки першого року каденції.- Я вперше обраний депутатом, але давно стежив за політичними подіями, орієнтуюся у законодавстві, роботі органів місцевого самоврядування, тому вирішив балотуватися. Якщо чесно, то я був упевнений у своїй перемозі, бо за роки роботи у благодійному фонді «Тільки разом» багато де був, спілкувався з людьми, мене багато хто знав, адже ми організовували спортивні змагання, підтримували їх і таким чином через спорт я досягнув впізнаваності.- Після об’єднання районів ходили такі чутки, що можливо районні ради взагалі не існуватимуть. Але якби райради планували ліквідовувати, то виборів до них ніхто б не оголошував.Я йду до своєї мети поступово, ніколи не вистрибую вище власних сил та можливостей. Для мене районна рада – старт до моєї політичної кар’єри. Будуть нові вибори – будуть нові вершини.- У нас дружня фракція, хоча я не з усіма депутатами фракції «За майбутнє» був знайомий. Відчувається повага один до одного та командна робота. Ми представляємо більшість у районній раді.- Звісно, це ефективне використання майна. Дуже добре, що районній раді вдалося за рішенням депутатів виставити на аукціон 30-літній довгобув – терапевтичне відділення Горохівської лікарні. Його продали і виручені кошти підуть на формування депутатських фондів та фінансування соціально-економічних програм.Взагалі мені імпонує підхід ради до використання майна. Рішення приймаються швидко та ефективно, а головне – прозоро та без махінацій.- Так, я багато уваги акцентую на дитячому спорті, його популяризації та розвитку. Чим швидше громади почнуть вкладати у дитячий спорт, тим швидше будуть результати – здорові діти та нація.Мене цікавить також освітня галузь. Вона занедбана і потребує змін. Держава мало уваги приділяє конкретно цій галузі. Усе переклали на плечі громад, які не завжди мають у бюджеті кошти для розвитку освітніх закладів.- Фінансування раніше не вистачало у держави, а тепер його не вистачає в громадах. І мова не лише про освітню галузь...- Цьогоріч у червні я вже мав таку можливість представляти район, Волинську область на Всеукраїнській спартакіаді серед депутатів усіх рівнів у Чорноморську. Я був у футбольній команді і ми посіли 8 місце. Зважаючи на те, що команда Волині протягом останніх 5 років не брала участь у спартакіаді, вважаю, що ми достойно виступили.5 грудня відбудеться обласна спартакіада серед депутатів різних рівнів на базі Волинського обласного військового ліцею із посиленою фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Наразі триває формування збірної команди Луцького району. Депутати будуть змагатися у волейболі, футболі, шахах, шашках та настільному тенісі.- Найголовніше, чого нам не вистачає, - це спортивної інфраструктури. Чим більше у громадах, селах, містах буде спортивних майданчиків, футбольних полів, спортзалів, тим краще, тим здоровіше молоде покоління ми виховаємо.Ще досі, на жаль, є школи, у яких немає спортивного залу або ж вони дуже маленькі і не придатні для проведення уроків фізичного виховання. Це швидше ігрові кімнати, аніж спортзали. Тому як депутат районної ради і як менеджер фонду «Тільки разом», я й надалі працюватиму над популяризацією спорту у населених пунктах та розвитком спортивної інфраструктури.Дмитро Піддубний народився у Луцьку 10 серпня 1985 року. Навчався у 9-ій та 19-ій школах Луцька. Вищу освіту здобув у СНУ ім. Лесі Українки на факультеті фізичної культури і спорту, напрямок - «Олімпійський професійний спорт». Професійно займався легкою атлетикою. Майстер спорту України з легкої атлетики. Ексрекордсмен Волині із бігу на 100 метрів.Із 2018 року - менеджер благодійного фонду«Тільки разом».Член фракції «За майбутнє».Член комісії з питань освіти, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, соціального захисту населення, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спорту та туризму, міжнародного співробітництва, зовнішньо-економічних зв’язків.