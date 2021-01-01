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Частина Луцька залишилася без гарячої води і тепла

Частина Луцька залишилася без гарячої води і тепла
У Луцьку сталася аварія на магістральному трубопроводі поблизу проспекту Соборності, 6.

Про це повідомляє пресслужба ДКП “Луцьктепло”.

На проспекті Соборності, 6 виконували підготовчі роботи з пошуку місця витоку та підготовки об’єкта до виконання зварювальних робіт із ліквідації витоку. Відповідні роботи завершили 19 листопада, а сьогодні, 22 листопада, розпочали роботи з усунення витоку на магістральному трубопроводі Ø530 мм.

Внаслідок цього впродовж дня на час виконання робіт послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води тимчасово будуть відсутні у споживачів 33-го кварталу.

Зокрема, роботу припинили ряд Центральних теплових пунктів на:

- просп. Соборності, 3д (ж/б на просп. Соборності, 1, 1а, 3, 5, просп. Молоді, 10б <ДНЗ №3>,
- просп. Відродження, 51, 53, 53а, 55),
- просп. Соборності, 16а (ж/б на просп. Соборності, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, вул. Кравчука, 14 <Гімназія №21>),
- просп. Соборності, 19б (ж/б на просп. Соборності, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а <ДНЗ №31>, 23, 25),
- просп. Соборності, 20д (ж/б на просп. Соборності, 20, 20а, 22, 22а, 24, вул. Кравчука, 16, 18, 20),
- просп. Молоді, 4г (ж/б на просп. Молоді, 4, 8а <ДНЗ №9>, просп. Відродження, 41, 41а, 41б, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а),
- просп. Молоді, 5в (ж/б на просп. Молоді, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7,9, 9а, 9б, вул. Ветеранів, 2 <ДНЗ №33>, 5 <ЗОШ №10>, 5а <ЗОШ №19>),
- просп. Молоді, 10б (ж/б на просп. Молоді, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14),
- просп. Молоді, 13г (ж/б на просп. Молоді, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 23),
- вул. Гордіюк, 43а (ж/б на вул. Гордіюк, 37, 39, 41, 43, 45, 47, вул. Кравчука, 2, 4, 6, 8, 10, 12, просп. Соборності, 4).

Окрім того, аварійно-відновлювальні бригади сьогодні розпочинають роботи на вул. Воїнів-Афганців, продовжують роботи на вул. Конякіна, 8 та на вул. Боженка, 40, 51.

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Теги: Луцьк, тепло, гаряча вода, опалення, ремонтні роботи, аварія
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Коментарі 2
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А ще не було морозів...
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Луцькдупло, луцькдупло як воно вже за**ло...
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