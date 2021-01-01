Частина Луцька залишилася без гарячої води і тепла

У Луцьку сталася аварія на магістральному трубопроводі поблизу проспекту Соборності, 6.Про це повідомляє пресслужба ДКП “Луцьктепло”.На проспекті Соборності, 6 виконували підготовчі роботи з пошуку місця витоку та підготовки об’єкта до виконання зварювальних робіт із ліквідації витоку. Відповідні роботи завершили 19 листопада, а сьогодні, 22 листопада, розпочали роботи з усунення витоку на магістральному трубопроводі Ø530 мм.Внаслідок цього впродовж дня на час виконання робіт послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води тимчасово будуть відсутні у споживачів 33-го кварталу.Зокрема, роботу припинили ряд Центральних теплових пунктів на:- просп. Соборності, 3д (ж/б на просп. Соборності, 1, 1а, 3, 5, просп. Молоді, 10б <ДНЗ №3>,- просп. Відродження, 51, 53, 53а, 55),- просп. Соборності, 16а (ж/б на просп. Соборності, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, вул. Кравчука, 14 <Гімназія №21>),- просп. Соборності, 19б (ж/б на просп. Соборності, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а <ДНЗ №31>, 23, 25),- просп. Соборності, 20д (ж/б на просп. Соборності, 20, 20а, 22, 22а, 24, вул. Кравчука, 16, 18, 20),- просп. Молоді, 4г (ж/б на просп. Молоді, 4, 8а <ДНЗ №9>, просп. Відродження, 41, 41а, 41б, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а),- просп. Молоді, 5в (ж/б на просп. Молоді, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7,9, 9а, 9б, вул. Ветеранів, 2 <ДНЗ №33>, 5 <ЗОШ №10>, 5а <ЗОШ №19>),- просп. Молоді, 10б (ж/б на просп. Молоді, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14),- просп. Молоді, 13г (ж/б на просп. Молоді, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 23),- вул. Гордіюк, 43а (ж/б на вул. Гордіюк, 37, 39, 41, 43, 45, 47, вул. Кравчука, 2, 4, 6, 8, 10, 12, просп. Соборності, 4).Окрім того, аварійно-відновлювальні бригади сьогодні розпочинають роботи на вул. Воїнів-Афганців, продовжують роботи на вул. Конякіна, 8 та на вул. Боженка, 40, 51.