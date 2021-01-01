У Луцьку п`яний водій пропонував патрульним хабар у розмірі 1500 гривень
Сьогодні, 11:32
На вулиці Данила Галицького, що у Луцьку, водій "під мухою" пропонував патрульним неправомірну вигоду.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 21 листопада, близько 6-ї години ранку, на вулиці Данила Галицького патрульні помітили порушення ПДР транспортним засобом Ford Mondeo. Водій вказаного автомобіля порушив правила зупинки і стоянки.
22-річний керманич пройшов огляд на стан визначення алкогольного сп’яніння: результат — 1, 99 проміле.
Під час складання адміністративних матеріалів, водій почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 1500 гривень. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він не реагував.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Щодо водія вартові порядку склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 21 листопада, близько 6-ї години ранку, на вулиці Данила Галицького патрульні помітили порушення ПДР транспортним засобом Ford Mondeo. Водій вказаного автомобіля порушив правила зупинки і стоянки.
22-річний керманич пройшов огляд на стан визначення алкогольного сп’яніння: результат — 1, 99 проміле.
Під час складання адміністративних матеріалів, водій почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 1500 гривень. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він не реагував.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Щодо водія вартові порядку склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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