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У Луцьку п`яний водій пропонував патрульним хабар у розмірі 1500 гривень

У Луцьку п`яний водій пропонував патрульним хабар у розмірі 1500 гривень
На вулиці Данила Галицького, що у Луцьку, водій "під мухою" пропонував патрульним неправомірну вигоду.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Вчора, 21 листопада, близько 6-ї години ранку, на вулиці Данила Галицького патрульні помітили порушення ПДР транспортним засобом Ford Mondeo. Водій вказаного автомобіля порушив правила зупинки і стоянки.

22-річний керманич пройшов огляд на стан визначення алкогольного сп’яніння: результат — 1, 99 проміле.

Під час складання адміністративних матеріалів, водій почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 1500 гривень. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він не реагував.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Щодо водія вартові порядку склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: Волинь, Луцьк, патрульні, водії, алкоголь
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