У Луцьку п`яний водій пропонував патрульним хабар у розмірі 1500 гривень

На вулиці Данила Галицького, що у Луцьку, водій "під мухою" пропонував патрульним неправомірну вигоду.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Вчора, 21 листопада, близько 6-ї години ранку, на вулиці Данила Галицького патрульні помітили порушення ПДР транспортним засобом Ford Mondeo. Водій вказаного автомобіля порушив правила зупинки і стоянки.22-річний керманич пройшов огляд на стан визначення алкогольного сп’яніння: результат — 1, 99 проміле.Під час складання адміністративних матеріалів, водій почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 1500 гривень. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він не реагував.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.Щодо водія вартові порядку склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.