Волинянина обікрали в автобусі





Про це повідомляє поліція Волині.



Волинянин повідомив, що напередодні, у рейсовому автобусі сполученням Ковель – Черемошне, у нього викрали мобільний телефон. Сума завданих матеріальних збитків становить 7 тис. грн.



Оперативники встановили, що крадіжку скоїв 40-річний ковельчанин.



За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України йому загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 16 листопада, до поліції звернувся 44-річний житель Ковельського району і повідомив, що його обікрали в автобусі.Про це повідомляє поліція Волині.Волинянин повідомив, що напередодні, у рейсовому автобусі сполученням Ковель – Черемошне, у нього викрали мобільний телефон. Сума завданих матеріальних збитків становить 7 тис. грн.Оперативники встановили, що крадіжку скоїв 40-річний ковельчанин.За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України йому загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі.

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