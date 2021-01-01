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Волинянина обікрали в автобусі

Волинянина обікрали в автобусі
У вівторок, 16 листопада, до поліції звернувся 44-річний житель Ковельського району і повідомив, що його обікрали в автобусі.

Про це повідомляє поліція Волині.

Волинянин повідомив, що напередодні, у рейсовому автобусі сполученням Ковель – Черемошне, у нього викрали мобільний телефон. Сума завданих матеріальних збитків становить 7 тис. грн.

Оперативники встановили, що крадіжку скоїв 40-річний ковельчанин.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України йому загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі.

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Теги: обікрали в маршрутці, крадіжка, Волинь
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