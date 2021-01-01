Під час пожежі у будинку волинянин обпік обличчя та руки
Сьогодні, 12:17
На Ковельщині горів житловий будинок.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
19 листопада о 11:43 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Старий Мосир Ковельського району.
Горіння ліквідували рятувальники 21-го державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та працівники місцевої пожежної охорони с. Переспа.
Ймовірно, пожежа сталась через коротке замикання електромережі.
Під час гасіння пожежі громадянин 1968 р.н. отримав термічні опіки I-II ступеня обличчя та обох кінцівок рук.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
19 листопада о 11:43 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Старий Мосир Ковельського району.
Горіння ліквідували рятувальники 21-го державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та працівники місцевої пожежної охорони с. Переспа.
Ймовірно, пожежа сталась через коротке замикання електромережі.
Під час гасіння пожежі громадянин 1968 р.н. отримав термічні опіки I-II ступеня обличчя та обох кінцівок рук.
Головне фото - ілюстративне
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