Під час пожежі у будинку волинянин обпік обличчя та руки





Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.



19 листопада о 11:43 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Старий Мосир Ковельського району.



Горіння ліквідували рятувальники 21-го державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та працівники місцевої пожежної охорони с. Переспа.



Ймовірно, пожежа сталась через коротке замикання електромережі.



Під час гасіння пожежі громадянин 1968 р.н. отримав термічні опіки I-II ступеня обличчя та обох кінцівок рук.



Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ковельщині горів житловий будинок.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.19 листопада о 11:43 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Старий Мосир Ковельського району.Горіння ліквідували рятувальники 21-го державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та працівники місцевої пожежної охорони с. Переспа.Ймовірно, пожежа сталась через коротке замикання електромережі.Під час гасіння пожежі громадянин 1968 р.н. отримав термічні опіки I-II ступеня обличчя та обох кінцівок рук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію