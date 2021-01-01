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Під час пожежі у будинку волинянин обпік обличчя та руки

Під час пожежі у будинку волинянин обпік обличчя та руки
На Ковельщині горів житловий будинок.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

19 листопада о 11:43 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Старий Мосир Ковельського району.

Горіння ліквідували рятувальники 21-го державного пожежно-рятувального поста смт Голоби та працівники місцевої пожежної охорони с. Переспа.

Ймовірно, пожежа сталась через коротке замикання електромережі.

Під час гасіння пожежі громадянин 1968 р.н. отримав термічні опіки I-II ступеня обличчя та обох кінцівок рук.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, Ковельщина, пожежа, житловий будинок, опіки
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