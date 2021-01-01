Обікрав магазин на тисячу гривень: на Волині злодію «світить» 6 років за ґратами
Сьогодні, 12:39
У ніч на суботу, 20 листопада, у Ковелі невідомий обікрав магазин.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зловмисник пошкодив вхідні двері та викрав з приміщення товар на понад 1 тисячу гривень.
Співробітники поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний житель Ковельського району. Викрадений товар вилучили. Волинянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зловмисник пошкодив вхідні двері та викрав з приміщення товар на понад 1 тисячу гривень.
Співробітники поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний житель Ковельського району. Викрадений товар вилучили. Волинянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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