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Обікрав магазин на тисячу гривень: на Волині злодію «світить» 6 років за ґратами

Обікрав магазин на тисячу гривень: на Волині злодію «світить» 6 років за ґратами
У ніч на суботу, 20 листопада, у Ковелі невідомий обікрав магазин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зловмисник пошкодив вхідні двері та викрав з приміщення товар на понад 1 тисячу гривень.

Співробітники поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний житель Ковельського району. Викрадений товар вилучили. Волинянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка, Волинь, магазин
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