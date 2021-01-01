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Троє іноземців через «Ягодин» хотіли незаконно потрапити до України

Троє іноземців через «Ягодин» хотіли незаконно потрапити до України
У «Ягодині» іноземці пропонували хабарі за безперешкодний пропуск.

Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Упродовж вихідних прикордонники Волинського загону задокументували три спроби надання іноземцями неправомірної вигоди.

Громадяни Польщі, Литви та Грузії, які в'їжджали до України через пункт пропуску «Ягодин» вдалися до протиправних дій, аби безперешкодно перетнути кордон. За хабар у виді євро та злотих вони сподівалися потрапити в нашу країну без наявного поліса страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19.

Військовослужбовці від коштів відмовилися та про усі випадки поінформували співробітників Нацполіції щодо виявлених ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».


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Теги: забар, іноземці, Ягодин
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