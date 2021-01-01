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У Луцьку планують відкрити ще дві філії ЦНАПу. АДРЕСИ

У Луцьку планують відкрити ще дві філії ЦНАПу. АДРЕСИ
З метою підвищення доступності та якості надання адміністративних послуг вже незабаром у Луцьку планують відкрити дві філії ЦНАП.

Про це повідомляє Ігор Поліщук у Фейсбук.

Першу відкриють на проспекті Соборності, 18 (в приміщенні РАЦС), другу – на вул. Ковельській, 53 (приміщення Луцької районної ради). Філії запрацюють уже в грудні.

Поліщук вважає, що зазначене рішення покликане спростити доступ мешканців громади до найпопулярніших груп адміністративних послуг та за рахунок зручного розташування та використання сучасних технологій значно підвищить сервіс надання послуг. Разом з цим, робота філій розвантажить центральний офіс ЦНАП.

У філіях будуть надавати найбільш затребувані послуги у сфері реєстрації об’єктів нерухомості та бізнесу; земельних відносин та містобудування; дозвільних документів; соціальної сфери та реєстрації місця проживання, народження, шлюбу.

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Теги: ЦНАП, Луцьк, філії, Ігор Поліщук
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