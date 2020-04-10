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З 1 грудня на Волині вилов раків буде заборонений

З 1 грудня на Волині вилов раків буде заборонений
З 1 грудня на Волині розпочинається заборона на вилов раків.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

У період з 1 грудня 2021 року по 31 березня 2022 року встановлюється заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Волинської області.

«Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції цього виду біоресурсів під час природного відтворення у зв’язку з виношуванням ікри. З відповідним наказом Управління Держрибагентства у Волинській області можна ознайомитись за посиланням. Тому закликаю громадян бути відповідальними, дотримуватися заборони та не порушувати природоохоронного законодавства», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Спарювання та закладка ікри у раків розпочинається за температури води нижче 10 C. Станом на третю декаду листопада температура води у водних об’єктах Волинської області становить 5-8 C.

Такі умови є оптимальними для річкових раків, тому аби сприяти відновленню їхньої популяції та збільшення їх запасів у водоймах на території області встановлюється заборона на їх вилов.

Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

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Теги: вилов раків, заборона, Волинь
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