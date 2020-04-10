З 1 грудня на Волині вилов раків буде заборонений
Сьогодні, 05:27
З 1 грудня на Волині розпочинається заборона на вилов раків.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
У період з 1 грудня 2021 року по 31 березня 2022 року встановлюється заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Волинської області.
«Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції цього виду біоресурсів під час природного відтворення у зв’язку з виношуванням ікри. З відповідним наказом Управління Держрибагентства у Волинській області можна ознайомитись за посиланням. Тому закликаю громадян бути відповідальними, дотримуватися заборони та не порушувати природоохоронного законодавства», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Спарювання та закладка ікри у раків розпочинається за температури води нижче 10 C. Станом на третю декаду листопада температура води у водних об’єктах Волинської області становить 5-8 C.
Такі умови є оптимальними для річкових раків, тому аби сприяти відновленню їхньої популяції та збільшення їх запасів у водоймах на території області встановлюється заборона на їх вилов.
Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
У період з 1 грудня 2021 року по 31 березня 2022 року встановлюється заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Волинської області.
«Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції цього виду біоресурсів під час природного відтворення у зв’язку з виношуванням ікри. З відповідним наказом Управління Держрибагентства у Волинській області можна ознайомитись за посиланням. Тому закликаю громадян бути відповідальними, дотримуватися заборони та не порушувати природоохоронного законодавства», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Спарювання та закладка ікри у раків розпочинається за температури води нижче 10 C. Станом на третю декаду листопада температура води у водних об’єктах Волинської області становить 5-8 C.
Такі умови є оптимальними для річкових раків, тому аби сприяти відновленню їхньої популяції та збільшення їх запасів у водоймах на території області встановлюється заборона на їх вилов.
Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З 1 грудня на Волині вилов раків буде заборонений
Сьогодні, 05:27
В кількох єпархіях ПЦУ вшановуватимуть пам'ять луцької шляхтянки
Сьогодні, 03:49
Голови та старости громад Волині стали другими на всеукраїнському турнірі. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа