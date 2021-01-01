НБУ конкретизував інформацію, яку повинні розкривати небанківські фінустанови*





Ключові моменти нового положення

Новий документ, що тепер регламентує порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, затвердив Нацбанком 5 листопада. Положення набуло чинності з 10 листопада поточного року.



Експерти інформаційного ресурсу



Відтепер небанківські фінансові установи зобов’язані:



• розкривати свої реєстраційні дані, умови діяльності, порядок видачі кредиту, перелік власних веб-сайтів;



• розміщувати у публічному доступі інформацію по всіх відокремлених підрозділів та окремих осіб, які ведуть посередницьку діяльність;



• обов’язково розкривати бухгалтерську інформацію, зокрема, річну та консолідовану фінансову звітність, підтверджену незалежним аудиторським висновком.



Ця інформація повинна бути розміщена на веб-сайтах та в місцях надання послуг з кредитування. Нові правила стосуються усіх небанківських фінансових установ, що перебувають в Держреєстрі фінустанов.



Небанківські фінустанови удосконалять кредитні договори

Додаткові вимоги стосуються також і договорів споживчого кредитування, які укладають небанківські фінансові установи. Нові правила, затверджені регулятором, вводять з метою зробити договори споживчого фінансового кредитування зрозумілими та інформативними для пересічних українців.



НБУ встановив норми, які регламентують зміст договору, спосіб викладення його тексту, рівень розкриття істотних умов, порядок підписання сторонами. Регулятор забороняє прописувати в документі недобросовісні умови. Натомість обов’язково мають бути зазначені права та обов’язки сторін, а також бути чітко прописані наслідки невиконання позичальником взятих на себе кредитних зобов’язань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше Національний банк України зобов’язав всі банківські та небанківські фінустанови, які ведуть діяльність в сфері споживчого кредитування, розкривати ключову інформацію щодо своїх послуг. Тепер регулятор максимально розширив норми, конкретизував обсяг таких даних, удосконалив порядок їх розкриття. Остання затверджена постанова стосується саме небанківських установ.Новий документ, що тепер регламентує порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, затвердив Нацбанком 5 листопада. Положення набуло чинності з 10 листопада поточного року.Експерти інформаційного ресурсу tkcredit.kiev.ua , який пропонує актуальні рейтинги українських МФО, вважають такі зміни позитивними для подальшого розвитку сфери споживчого кредитування. Надавачі послуг тепер повинні керуватись чітко встановленими правилами, надавати потенційним позичальникам виключно правдиву актуальну інформацію. Отримавши максимально вичерпну інформацію щодо фінансової установи, клієнт зможе прийняти дійсно зважене рішення для подальшого оформлення кредиту.Відтепер небанківські фінансові установи зобов’язані:• розкривати свої реєстраційні дані, умови діяльності, порядок видачі кредиту, перелік власних веб-сайтів;• розміщувати у публічному доступі інформацію по всіх відокремлених підрозділів та окремих осіб, які ведуть посередницьку діяльність;• обов’язково розкривати бухгалтерську інформацію, зокрема, річну та консолідовану фінансову звітність, підтверджену незалежним аудиторським висновком.Ця інформація повинна бути розміщена на веб-сайтах та в місцях надання послуг з кредитування. Нові правила стосуються усіх небанківських фінансових установ, що перебувають в Держреєстрі фінустанов.Додаткові вимоги стосуються також і договорів споживчого кредитування, які укладають небанківські фінансові установи. Нові правила, затверджені регулятором, вводять з метою зробити договори споживчого фінансового кредитування зрозумілими та інформативними для пересічних українців.НБУ встановив норми, які регламентують зміст договору, спосіб викладення його тексту, рівень розкриття істотних умов, порядок підписання сторонами. Регулятор забороняє прописувати в документі недобросовісні умови. Натомість обов’язково мають бути зазначені права та обов’язки сторін, а також бути чітко прописані наслідки невиконання позичальником взятих на себе кредитних зобов’язань.

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