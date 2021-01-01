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На Волині ветеран АТО сам виховує дворічного сина

На Волині ветеран АТО сам виховує дворічного сина
У свої двадцять шість Іван Цівун із Олександрії, що на Камінь-Каширщині, пережив чимало душевних потрясінь, пройшов горнило війни. Однак чоловік не втратив віри у власні сили, у те, що зможе вивести сина в люди, та має надію, що його Любомирчик відчує не тільки захист та підтримку тата, а й ніжність та любов мами.

Про це пише Камінь-Каширська районна газета "Полісся".

Іван Цівун виріс у звичайній господарській сім’ї, яка й по нині обробляє кілька гектарів городу. Після закінчення школи пішов здобувати навики електрогазозварника та муляра-штукатура у Камінь-Каширське ВПУ. Хоча з юних літ хлопця манила військова справа. Тож не задумуючись ні над сімейними обставинами, ні над армійськими реаліями хотів йти служити. Однак завжди виникали якісь курйози, через які не потрапляв у ряди призовників. Із третьої спроби таки вдалося. Відслуживши три місяці на «строчці» в Яворові, наважився підписати контракт й згодом вирушив у зону антитерористичної операції.

«Хоча в школі не був відмінником, проте з дитинства захоплювався історією: самостійно вивчав багато суперечливих фактів із різних джерел. Начитавшись посібників, сформував власну думку щодо розвитку певних подій в Україні, замовчування й викривлення даних про жахливі злочини, які вчиняли проти нашого народу. Відчуття історичної несправедливості, яке підсилилося подіями під час Революції Гідності, загострювали почуття патріотизму. Окрім того, хотілося знайти своє місце в суспільстві, бути корисним державі. Тому прагнув бути військовим. Визнаю – дивився я тоді на службу в армії та війну через рожеві окуляри, з якимось романтизмом, героїчними намірами», — з усмішкою пригадує Іван.
На Волині ветеран АТО сам виховує дворічного сина

Мати дізналась, що син на війні, через пів року

Воєнні реалії виявилися дещо іншими, ніж очікування. Виконувати нафантазовані військові надзавдання хлопцеві в АТО не судилося, зі своїми функціями, каже, справлявся добре. Основна його місія — забезпечення підрозділів продуктами харчування, боєприпасами. До того ж, зазначає молодик, на тривалий час став для побратимів непоганим поваром.

Іван Цівун ніс службу в групі матеріального забезпечення у 24-й бригаді імені Короля Данила. Перебував на позиціях у Соледарі, поблизу Бахмута, Кураховому, Білокузьминівці (населені пункти Донецької області).

«Не кривитиму душею: ми перебували на другій лінії оборони, тож таких гарячих бойових дій, які пережили хлопці на передовій, я не бачив. Однак були моменти, коли по-справжньому було страшно й нам. Як тільки «зарево» від залпів освітлювало небо зі страшним гуркотом, ми розуміли – може долетіти й до нас. Всю ніч у повній бойовій готовності сиділи в бліндажах та думали, чи побачимо світанок. Якось снаряд влучив у місце розташування сусідньої бригади, нам було видно, як палали їхні склади. Це підтверджувало, що ми також уразливі», — пояснює чоловік.

Як би там не було, але у випадку Івана, на товаришів та командирів завжди можна було покластися. Каже, що його оточували військовослужбовці веселої вдачі, тож не давали навіть один одному зажуритися.
На Волині ветеран АТО сам виховує дворічного сина

Про те, що потрапив в зону антитерористичної операції батькам не зізнавався. Особливо не хотів душевно травмувати матір, яка важко хворіла.

«Коли приїхав додому у відпусту, то мама взяла мій одяг закинути в пральну машину. Перевіряючи кишені, знайшла мої документи, звідки дізналась, що я на контракті знаходжусь у зоні бойових дій. До цього вона думала, що я на «строчці» десь на полігоні», — з почуттям провини пригадує він.

На службі зустрів своє кохання

Якось на кухню до Івана Івановича (так його називали побратими) у помічники направили військовослужбовицю. Вродлива дівчина одразу впала у вічі, а її гоноровий характер не зміг не зацікавити юного хлопця. Тож почав набиватися у кавалери, хоча обранка не одразу звернула на нього увагу.
На Волині ветеран АТО сам виховує дворічного сина

З часом молоді люди захотіли будувати взаємини на мирній території, справа йшла до весілля. Контракт в майбутньої дружини закінчився скоріше, ніж у нього. Тож Іван спеціально приїздив у відпустку, аби офіційно укласти шлюб. А через трохи, у 24 роки, він вже став татом. Після воєнних буднів омріяного сина назвали символічно – Любомиром.
Та сімейні стосунки не витримали побутових непорозумінь і швидко дали тріщину: дружина, маючи ще й особисті причини, залишила родинне гніздечко й подалась на малу батьківщину, на Тернопільщину. А в Івана на руках залишилось 11-місячне дитя.

«Відверто кажучи, бракувало десь мудрості й навиків. Хоча основні ази знав: як покупати, чим погодувати. Тож від народження опікувався Любчиком. Окрім того, доглянути дитину допомогли батьки. Адже треба було й гроші якось заробити, не завжди міг бути вдома. А рідна мати ним не цікавилася», — пояснює ветеран АТО.

Любомирчику нещодавно виповнилося лише 2 рочки. Він дуже енергійний, веселий, любить «читати» книжки. З ним 50-літнім дідусеві й бабусі буває важко, але не сумно: інколи слідом за дитиною доводиться обійти все село. До того ж, розповідає Іван, його мама Галина й сама тривалий час потребувала піклування, адже вже 10 років бореться зі страшною недугою – раком головного мозку. Жінка перенесла дві операції, лазерну терапію, окрім того мала проблеми з хребтом. Однак завдяки небайдужим людям змогла вгомонити хворобу — зараз у стані ремісії.

Хочу бути і за тата, і за маму

Зараз Іван заробляє на сезонних роботах, підпрацьовує різноробочим на підприємствах, з рідними веде сільське господарство. Загалом – живуть, як і більшість мешканців Олександрії. Молодший брат також відслужив строкову службу в Києві у 101-ій бригаді охорони Генштабу й подався на свої хліба.

Попри молодий вік і брак життєвого досвіду, Іван хоче забезпечити синові візитівку у хороше майбутнє. Намагається піклуватися про Любомира, бути і за тата, і за маму. Де йому бракує знань, на допомогу приходять батьки, які вчать усім нюансам догляду за малолітньою дитиною, дають поради та завжди втішають добрим словом.
«Може я часом нерозсудливий, не завжди був для батьків тим сином, яким би вони могли пишатись. Але безмежно вдячний їм! Бо попри особисті біди й проблеми, вони завжди знаходили сили й ресурси мене підтримати. Тато й мама для мене – приклад хорошого подружжя, котре разом пройшло через вогонь і воду. Хоча я не зміг створити шлюб на зразок їхнього. Але хотів би. Волів би також для свого сина бути таким потужним щитом, яким стали у скрутні часи для мене вони, — відкриває душу атовець. – Так, не завжди приймаю мудрі рішення: десь уже вчинив неправильно, безперечно, ще зроблю якісь помилки. Але хто без гріха? Ми ніколи не знаємо, як буде ліпше для всіх у кожній ситуації. Не шкодую про пройдений шлях, бо маю тепер сина. Він – це найкраще, що в мене могло б бути. Як обійме своїми маленькими ручками, то всі негаразди враз зникають».

Іванна Гайдучик.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, ветеран АТО, син
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Коментарі 1
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...ото військовослужбовиця, хай Бог милує! А хлопцю наснаги, витримки і терпіння.
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