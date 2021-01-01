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З «червоної» зони цього тижня виведуть дві області – МОЗ

З «червоної» зони цього тижня виведуть дві області – МОЗ
З червоного рівня епіднебезпеки виведуть Луганську та Львівську області.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

«Третій тиждень поспіль ми спостерігаємо тижневе зменшення кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих. За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС», – сказав Ляшко.

За його словами, середній час перебування регіонів у червоному рівні майже не змінився з минулої весняної хвилі та становить 30-35 днів.

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Теги: Червона зона, області, карантин
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