З «червоної» зони цього тижня виведуть дві області – МОЗ





Про це повідомляє Віктора Ляшка.



«Третій тиждень поспіль ми спостерігаємо тижневе зменшення кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих. За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС», – сказав Ляшко.



За його словами, середній час перебування регіонів у червоному рівні майже не змінився з минулої весняної хвилі та становить 30-35 днів.

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